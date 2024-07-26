У 59-й ОМБр завершили службову перевірку після звернення парамедикині Пташки щодо діяльності командира. Що виявили

Про це повідомляє Військова служба правопорядку у ЗСУ.

Робоча група провела роботу з командирами підрозділів, особовим складом та перевірила прийняті рішення та бойові розпорядження командування бригади. Окрім того, дослідили питання організації виконання бойових завдань.

У межах перевірки не виявили випадків видання злочинних наказів. Проте встановили окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

"З метою недопущення такого надалі, керівництвом ЗС України прийнято належні рішення та вжито низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків. Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Захисниця Азовсталі Катерина Поліщук з позивним Пташка 14 липня звернулася до президента Зеленського щодо проведення службового розслідування стосовно дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука.

Катерина Поліщук наголосила, що тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, тому закликала Зеленського звернути увагу та провести службову перевірку "за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх "незгодних" командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом".

Офіцер 59 бригади Сергій Цехоцький заявив "Громадському", що Катерина Поліщук не служила у бригаді, а співпрацювала з нею як волонтерка, тому з її боку неправильно робити висновки та давати оцінку.

За словами офіцера, командир Шевчук, попри свій молодий вік, "зі шкіри пнеться", щоб щось зробити та забезпечити.

У Генштабі 15 липня відреагували на звернення парамедикині та оголосили перевірку ситуації.