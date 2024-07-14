Парамедикиня Катерина Пташка Поліщук просить розслідувати діяльність командира 59 бригади

Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.

Пташка розповіла, що понад рік перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка. Вона зазначила, що за час їхньої співпраці бригадою командували Вадим Сухаревський та Максим Стеценко.

"Але в звʼязку з "геніальними" посадовими рішеннями та родинними звʼязками вищого військового керівництва з Шевчуком Богданом Володимировичем, останнього було призначено на посаду кбр 59 ОМПБр з квітня 2024 року", - написала вона.

Катерина Поліщук наголосила, що тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, тому закликала Зеленського звернути увагу та провести службову перевірку "за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх "незгодних" командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом".

Крім того, Пташка розповіла що через Шевчука змушена припинити співпрацю з цією бригадою.

"Та не всі мають таку можливість - опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною. Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера - не пусті слова. Принаймні такими вони не повинні бути", - додала парамедикиня.

Що відомо про Катерину Пташку Поліщук

Парамедикиня-доброволиця Катерина Пташка Поліщук під час повномасштабного вторгнення потрапила на завод "Азовсталь". Стала відома завдяки виконанню кількох українських пісень у підвалах заблокованого підприємства. Після наказу президента України Володимира Зеленського вийти із заводу разом із іншими захисниками опинилася у полоні.

18 вересня 2022 року у мережі з'явилося відео полоненої парамедикині Катерини Поліщук з позивним Пташка з Азовсталі.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України, серед яких була і Пташка.

24 вересня 2022 року Пташка оприлюднила перші фото після звільнення з російського полону.

16 жовтня 2022 року Катерина Поліщук виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем".