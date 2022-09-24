Парамедик з Азовсталі Пташка оприлюднила перші фото після звільнення з полону
Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук на псевдо Пташка оприлюднила перші фото після звільнення з російського полону
Світлини вона виклала в Instagram.
У сторіс Пташка подякувала українцям за підтримку та пообіцяла незабаром повернутися в стрій.
"Дякую всім і кожному за теплі слова привітань та підтримки. Дякую за боротьбу за мою свободу. Зализуємо рани й в стрій. Якщо перестану посміхатися — я вмерла. А я жива. Я в Україні. Ми зробили це разом. Але це лише початок" — написала Катерина Поліщук.
Також вона процитувала українську поетесу Ліну Костенко.
"Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш — це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі!", — додала Пташка.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
- Звільнені з полону Борода та Пташка вже зустрілися з рідними.
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