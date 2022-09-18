У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"
У мережі з'явилося відео полоненої парамедикині Катерини Поліщук з позивним Пташка з Азовсталі, яку росіяни назвали "снайперкою"
Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
На кадрах російських пропагандистів Пташка спілкується українською мовою. Дівчина переконана, що якби у неї зараз був вибір - залишатись у Маріуполі чи тікати, вона б залишилась.
Також Катерина намагається жартувати та зазначає, що її соромно лише перед мамою, бо на одному з відео вживала нецензурну лексику.
При цьому в кадрі видно, що росіяни підписали Поліщук саме "снайперкою", хоча вона парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри", а під час самого відео наголошує, що вона - не снайперка.
Відомо, що Катерину Поліщук її побратими називали Пташкою. Вона у підземеллі "Азовсталі" співала пісні, щоб підбадьорити захисників Маріуполя.
- 15 вересня посол України у США Оксана Маркарова заявила, що парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яка три місяці була у російському полоні, свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США).
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