English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"

У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"

18 вересня, 2022 неділя
23:41
війна з Росією Катерина Поліщук, Пташка

У мережі з'явилося відео полоненої парамедикині Катерини Поліщук з позивним Пташка з Азовсталі, яку росіяни назвали "снайперкою"

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

На кадрах російських пропагандистів Пташка спілкується українською мовою. Дівчина переконана, що якби у неї зараз був вибір - залишатись у Маріуполі чи тікати, вона б залишилась. 

Також Катерина намагається жартувати та зазначає, що її соромно лише перед мамою, бо на одному з відео вживала нецензурну лексику. 

При цьому в кадрі видно, що росіяни підписали Поліщук саме "снайперкою", хоча вона парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри", а під час самого відео наголошує, що вона - не снайперка.

Відомо, що Катерину Поліщук її побратими називали Пташкою. Вона у підземеллі "Азовсталі" співала пісні, щоб підбадьорити захисників Маріуполя.

  • 15 вересня посол України у США Оксана Маркарова заявила, що парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яка три місяці була у російському полоні, свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США).

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
полонені
пропаганда
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
18 вересня, 2022 неділя
Чому Ненсі Пелосі полетіла у Вірменію, а не в Азербайджан? Чому вона полетіла у Тайвань, а не у Китай?
ООН
16 вересня, 2022 п'ятниця
Зеленський виступить в ООН. Лише сім країн проголосували проти
наступ ЗСУ
17 вересня, 2022 субота
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 вересня
00:04
Генасамблея ООН
Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - Guardian
2022, неділя
18 вересня
23:36
Ексклюзив
Юлія Осмоловська
Країни, які тяжіли до РФ, переоцінюють свої геополітичні орієнтири, - експертка-міжнародниця Осмоловська
22:37
Оновлено
Негода на Сумщині
На Сумщині внаслідок негоди одна людина загинула, ще 8 постраждали, зокрема дитина
22:26
Ексклюзив
Куп'янськ, Харківщина
Росіяни замінували майже всю територію Харківщини, де перебували, - журналіст
22:19
Комусь здається, що після низки перемог маємо певне затишшя, але це – підготовка, - Зеленський
22:19
Аналітика
Сергій Згурець
Росія не може розраховувати на успіх навколо Бахмута та під Донецьком. Колонка Сергія Згурця
21:57
Прощання з Романом Косенком
На Майдані Незалежності попрощалися з бійцем ДУК Косенком
21:44
Олексій Аюшеєв
В Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
21:42
корвет класу Ada
У Туреччині збудували корпус корвета "Гетьман Іван Мазепа" для ВМС України
21:37
воїни ЗСУ
ЗСУ за добу понад 40 разів ударили по окупантах: уразили живу силу, опорні пункти й понтонні переправи, - Генштаб
21:21
на фото: труна
Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету II, першу леді прийняла принцеса Уельська
21:13
окупанти РФ
У РФ мобілізовують на війну під виглядом охорони важливих об'єктів, а на окупованій частині Луганщині - пропонуючи роботу в "МВС", - Генштаб
20:53
Новонароджене тюленя Ведделла
Перші в цьому сезоні: біля антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися дитинчата тюленів
20:40
ЗСУ
РФ за добу завдала по Україні 3 ракетних і 11 авіаударів, здійснила понад 40 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб ЗСУ
20:24
Алла Горська, "Автопортрет з сином"
Цей день в історії: у Ялті народилася Алла Горська, помер підстрелений в Києві російський прем'єр Столипін
20:21
Мелітополь
У Мелітополі пролунав вибух, - міський голова Федоров
20:18
Інтерв’ю
Путін та Сі Цзіньпін
Удар по Кримському мосту чи взяття Херсона змусило б деморалізованих росіян покидати свої позиції, - Фейгін
20:03
Переможниця дитячого Євробачення-2022 Злата Дзюнька
"Суспільне" оголосило переможницю національного відбору дитячого Євробачення-2022
19:46
Михайло Подоляк
"РФ дістала політичний нафталін": Подоляк прокоментував заяву ексміністра Румунії про розчленування України
19:30
Боєць "Азова" Орест
Азовець Дмитро Козацький (Орест) переміг на міжнародному фотоконкурсі зі світлинами з Азовсталі
19:16
Названо переможців Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського
Названо переможців Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського, їх привітали в онлайн-форматі
19:04
Ексклюзив
опалення
Люди мають знайти варіант у випадку критичної ситуації з ТЕЦ, - ексміністр енергетики Оржель
18:37
Саломе Зурабішвілі
Відповіддю на військові злочини має бути правосуддя: президентка Грузії про звірства РФ в Ізюмі
18:23
Ексклюзив
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Частина опозиції у Вірменії назве будь-яке врегулювання карабаського питання зрадою націнтересів, - експерт-міжнародник Данилов
18:18
РФ забирає на війну з Україною системи ППО з-під Петербургу
Фінляндія помітила, як РФ забирає на війну з Україною системи ППО з-під Петербургу
18:13
Нікопольський район
Росіяни запустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів: двоє цивільних загинули, ще троє постраждали
17:36
Військові шпиталі РФ відмовляються лікувати "добровольців", яких поранили в Україні
17:34
ЗСУ
У мережі показали, як воїни ЗСУ форсували річку Оскіл
17:29
Укренерго
Україна продала Євросоюзу електроенергію на понад 4 млрд грн
17:17
Інтерв’ю
ЗСУ
На правому березі Дніпра в 20 тис. росіян закінчується амуніція, пальне, і їжа: їх треба взяти в полон, - генерал Скшипчак
17:06
ракетний удар
На межі Донецької й Запорізької області зафіксували запуск ракет, - Андрющенко
17:03
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
За два дні в деокупованому Ізюмі правоохоронці ексгумували 59 тіл вбитих РФ українців
16:59
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Союзники Путіна вже намагаються дискваліфікувати Росію з політичного клубу, - політологиня-міжнародниця Константинова
16:41
Новій бригаді - нова техніка: Порошенко відвідав бійців, які готуються до відправки на передову
16:38
Маріуполь окупанти
У Маріупольському районі росіяни почали приховану "мобілізацію", - Андрющенко
16:37
Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська
В Україні за добу внаслідок обстрілів окупантів загинули вісім цивільних мешканців, ще 33 поранені
16:02
російський окупант
"Ділять награбоване". Подоляк пояснив, хто по кому стріляв у Херсоні
16:00
Вільям Саліба (другий зліва), Гарбріель Жезус (праворуч), Арсенал
"Арсенал" відібрав у "Манчестер Сіті" лідерство в чемпіонаті Англії
15:59
Запоріжжя
Били з артилерії й танків: на Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 30 цивільних об'єктів
15:55
Ексклюзив
опалення
Зима - це фронт кожної родини, кожен має забезпечити адекватний рівень комфорту, - екснардепка Войціцька
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV