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Тайра свідчила у США про жахи російського полону

15 вересня, 2022 четвер
19:50
Світ Юлія Паєвська ("Тайра")

Парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка три місяці була у російському полоні, свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США)

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Сьогодні наша легендарна Юлія Паєвська (Тайра) дала свідчення перед Гельсінською комісією. Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів і закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ", – написала Оксана Маркарова.

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Вона наголосила на важливості свідчень для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та для загострення уваги до потреби нарощування зусиль для звільнення всіх захисників та цивільних, яких Росія незаконно захопила і утримує, порушуючи всі міжнародні норми.

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