Про це Тайра розповіла в інтерв'ю для DW.

Вона сказала, що у полоні панує атмосфера недовіри й брехні: Мені багато чого говорили, але все було брехнею. Річ у тому, що ворогу вірити не можна. Все, що вони казали, було або спотвореним, або повною брехнею. Мені казали, що є якась підтримка, що за мене багато людей щось кажуть, але це було перекручено, так само як і їхні звинувачення щодо мене, щодо наших військових — все перекручується. Вірити взагалі не можна. Дуже всіх прошу: фільтруйте інформацію від росіян, від "ДНР" і "ЛНР". З того, що ви можете почути, 99 відсотків брехні".

"Останнім часом мене утримували у Донецькому СІЗО, — веде далі Юлія Паєвська. - Там залишилося дуже багато наших полонених. Ставлення жахливе. Годують більш менш, померти з голоду не вийде. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали. Тобто у камері 22 жінки, камера три на шість метрів, десять ліжок. Інші також не мали жодної інформації про свою сім'ю та дітей. Їхній психологічний стан був просто жахливим. Але більшість з них трималися дуже достойно. Це були українки з лав Збройних сил та Нацгвардії, там були дівчата з "Азову", і були також цивільні. Там діє система "фільтрації", тобто вони беруть держслужбовців і перевіряють на співпрацю з "окупаційними військами". Коли мені висунули обвинувачення, а це розстрільна стаття, абсолютно бездоказово, я була дуже здивована. Я казала, що я просто виконувала свою присягу, я давала присягу народу України і я діяла на території своєї держави, у Маріуполі. На що вони казали, що це була територія "ДНР".

Тайра також радить людям, які можуть потрапити у схожі ситуації: де б не були, де б вас не утримували, що б вам не казали, знайте, що це брехня. "Вас звинувачуватимуть у чому завгодно, вас будуть катувати, вам робитимуть надболяче, іноді просто на межі, психологічний вплив занадто важкий, вам брехатимуть, що Україна вже програла, що весь світ покинув вас і нікому ви не потрібні. Це все — абсолютна брехня. Ворогу вірити не можна, просто не треба йому вірити. Це безжальні люди, які втратили здоровий глузд завдяки цій пропаганді. Мені допомагало розуміння, що це закінчиться, це минеться. У будь-якому випадку це не триватиме вічно. Треба просто набратися сил і терпіння і зносити усе достойно".

20 червня Тайра вперше поділилася спогадами про полон.

17 червня волонтерку і парамедика Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з полону. Вона потрапила у полон в Маріуполі 17 березня.

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