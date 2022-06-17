Волонтерку і парамедика Юлію Паєвську "Тайру" звільнили з полону, - Зеленський
Україні вдалося звільнити відому волонтерку і парамедика Юлію Паєвську "Тайру", яка з березня перебувала у полоні окупантів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону "Тайру" – українського медика й волонтерку Юлію Паєвську. Вдячний усім, хто працював на цей результат. Вона вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх наших людей і щоб отримати ще більше позитивних рішень для України", - зазначив Володимир Зеленський.
- Юлія Паєвська потрапила у полон в Маріуполі. 17 березня.
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