Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону "Тайру" – українського медика й волонтерку Юлію Паєвську. Вдячний усім, хто працював на цей результат. Вона вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх наших людей і щоб отримати ще більше позитивних рішень для України", - зазначив Володимир Зеленський.

Юлія Паєвська потрапила у полон в Маріуполі. 17 березня.

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