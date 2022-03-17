Бойовики катують і грабують місцеве населення в окупованих населених пунктах - Денісова

Про це вона повідомила в Telegramm.



"У населених пунктах, які тимчасово захоплені або отчені ворогом рашистські бойовики катують місцеве населення. На Сумщині окупанти виганяють людей з будинків і займаються мародерством", – написала вона.



За словами Денісової, окупанти використовують відсутність "зелених" коридорів, зокрема, на Сумщині.

"Села, куди заходить ворог на нічліг, страждають найбільше: росіяни вриваються в будинки, виганяють людей на вулицю та забирають їжу. Вирізають худобу та птицю", – розповіда уповноважена з прав людини.



На Херсонщині у селищі Високопілля окупанти забирають транспортні засоби у місцевих мешканців, включаючи документи на транспорт.



У Маріуполі в полон до рашистів потрапила відома парамедик, Народний Герой України Юлія Паєвська разом зі своїм водієм Сергієм. Жінка протягом восьми років рятувала життя людей, в тому числі дітей і поранених військових. При цьому Юлія має інвалідність і проблеми зі здоров'ям, зазначила Денісова.



Людмила Денісова підкресилала, що захоплення цивільних заручників і терор до людей на окупованих територіях є порушенням Женевської конвенції та Європейської конвенції з прав людини. Вона також закликала міжнародну спільноту вдатися до всіх можливих заходів тиску на росію.









Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 108 дітей.