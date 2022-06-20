Про це парамедик Тайра, яку недавно звільнили з російського полону, написала у Facebook.

"Поки що я не буду постити селфі. Вибачте. Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. Але мною опікуються найкращі лікарі і скоро я повернусь в стрій. Знову і знову хочу подякувати за обмін, що був безперечно чудом Господнім, і усім причетним до цього дива", - написала Юлія Паєвська.

Вона поділилася спогадами про умови в полоні: "Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль. І це тільки малий відсоток того що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення".

На думку Тайри, "необхідно добитись, аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там — ми абсолютно безправні як раби... Ця тема болюча і гостра. Всі полонені мусять бути звільнені. Необхідно розробити систему контролю й алгоритм обміну".

17 червня волонтерку і парамедика Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з полону. Вона потрапила у полон в Маріуполі 17 березня.

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