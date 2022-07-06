Алгоритм дій на поранення або смерть я мала, а на полон - ні, - парамедик Тайра
Відома українська парамедик Юлія Паєвська із позивним Тайра розповіла, що ніколи не уявляла, що потрапить у полон
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Підготуватись до полону на 100% неможливо. Якщо чесно, я ніколи не уявляла, що потраплю у полон. Можливо, це була моя помилка. Я не розраховувала свої дії для полону. Тобто, для поранення, для смерті у мене був алгоритм дій, а для полону - не мала жодного. Я ніколи про це не думала. Якби я про це подумала, можливо, мені було б легше. Тепер я маю такий досвід і нікому не раджу його повторювати - це надзвичайно важко", - зауважила Тайра.
"Росіяни абсолютно впевнені, що вони праві - веде далі Юлія Паєвська. - Всі їх дії направлені на те, щоб їх бранець повірив в те, що вони кажуть: - Україна мусить підкоритись, Україна вже програла, ми не маємо жодного шансу. Такі наративи в окупанта. На мене був постійний тиск. Жодної секунди я не була на самоті, навіть коли спала. Або наглядач, або допитувач постійно тиснув морально, а іноді фізично", - підкреслила Тайра.
- 17 червня волонтерку і парамедика Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з полону. Вона потрапила у полон в Маріуполі 17 березня.
- Відома українська парамедик Юлія Паєвська із позивним "Тайра" поділилася спогадами про три місяці, проведені нею у полоні
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