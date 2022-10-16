Пташка з Азовсталі виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем", а Діанов першим вдарив по м'ячу

Про це повідомили в telegram-каналі "Суспільне Спорт".

"Гімн України перед матчем УПЛ "Шахтар" – "Динамо" виконала Катерина Поліщук (захисниця Азовсталі з позивним Пташка)", - йдеться в дописі.

Також повідомляється, що символічний удар по м’ячу перед грою зробив захисник Азовсталі Михайло Діанов.

Сьогодні, 16 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти київського "Динамо" у 7-му турі УПЛ.