Пташка з Азовсталі виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем", а Діанов першим вдарив по м'ячу
Захисниця Азовсталі Катерина Поліщук з позивним Пташка виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем"
Про це повідомили в telegram-каналі "Суспільне Спорт".
"Гімн України перед матчем УПЛ "Шахтар" – "Динамо" виконала Катерина Поліщук (захисниця Азовсталі з позивним Пташка)", - йдеться в дописі.
Також повідомляється, що символічний удар по м’ячу перед грою зробив захисник Азовсталі Михайло Діанов.
- Сьогодні, 16 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти київського "Динамо" у 7-му турі УПЛ.
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