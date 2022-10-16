"Шахтар" - "Динамо": де та коли дивитись центральний матч УПЛ
Сьогодні, 16 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти київського "Динамо" у 7-му турі УПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 5-х матчів чемпіонату України "Шахтар" має 13 очок та йде другим у турнірній таблиці. "Динамо" має 9 пунктів та йде дев'ятим.
Букмекери вважають, що фаворитом матчу 7-го туру УПЛ є саме "Шахтар". На перемогу "гірників" коефіцієнт 2,12. Нічию оцінюють у 3,45. Виграш "Динамо" - 3,40.
Матч "Шахтар" - "Динамо" розпочнеться о 17:00, 16 жовтня. Трансляція на Setanta Sports.
Українська Прем'єр-ліга
7-й тур
16 жовтня
"Шахтар" - "Динамо"
Львів, стадіон "Арена Львів"
Початок о 17:00
Трансляція - Setanta Sports
- 1 жовтня "Ворскла" у меншості перемогла у Києві "Інгулець".
- Також у суботу "Шахтар" переміг "Металіст" та став одноосібним лідером прем'єр-ліги.
- 2 жовтня в 5-му турі "Динамо" перемогло "Минай".
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