Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Ворсклу" на 34-й хвилині вивів вперед Денис Олійник. На 74-й хвилині полтавці опинилися у меншості через вилучення Ігоря Пердути. Попри це, вони втримали перемогу, яка виявилася для команди Віктора Скрипника першою у нинішньому сезоні.

"Ворскла" переграла "Інгулець" з рахунком 1:0, набрала 4 очка та піднялася на 11-ту позицію. "Інгулець" з 2 балами - 15-й.

Чемпіонат України

5-й тур

1 жовтня

"Інгулець" - "Ворскла" 0:1

Гол: Олійник, 34

Вилучення: Пердута, 74 ("Ворскла")

30 вересня, у 5-му турі чемпіонату України харківський "Металіст 1925" переміг ковалівський "Колос", а рівненський "Верес" зіграв унічию з львівським "Рухом".

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