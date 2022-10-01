"Ворскла" у меншості перемогла "Інгулець" в чемпіонаті України
У 5-му турі чемпіонату України з футболу "Ворскла" у меншості перемогла у гостях "Інгулець"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ворсклу" на 34-й хвилині вивів вперед Денис Олійник. На 74-й хвилині полтавці опинилися у меншості через вилучення Ігоря Пердути. Попри це, вони втримали перемогу, яка виявилася для команди Віктора Скрипника першою у нинішньому сезоні.
"Ворскла" переграла "Інгулець" з рахунком 1:0, набрала 4 очка та піднялася на 11-ту позицію. "Інгулець" з 2 балами - 15-й.
Чемпіонат України
5-й тур
1 жовтня
"Інгулець" - "Ворскла" 0:1
Гол: Олійник, 34
Вилучення: Пердута, 74 ("Ворскла")
- 30 вересня, у 5-му турі чемпіонату України харківський "Металіст 1925" переміг ковалівський "Колос", а рівненський "Верес" зіграв унічию з львівським "Рухом".
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