Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 4-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Чорноморець" - 2:1, а "Колос" здолав "Металіст" - 1:0. Обидві команди набрали по 10 очок, але за додатковими показниками перше місце займає клуб з Ковалівки, що у Київській області.

Слідом за ними розташувалися "Дніпро-1", "Зоря" та Верес", у яких по 9 пунктів. "Динамо" має 3 бали та йде 12-м.

Українська Прем'єр-ліга

5-й тур

30 вересня

"Верес" - "Рух" 2:2

Голи: Дахновський, 9, Кльоц, 31 - Таллес, 26, Дідик, 53

"Металіст 1925" - "Колос" 2:0

Голи: Дахновський, 9, Кльоц, 31 - Таллес, 26, Дідик, 53

1 жовтня

13:00 "Інгулець" - "Ворскла"

15:00 "Львів" - "Дніпро-1"

17:00 "Металіст" - "Шахтар"

2 жовтня

13:00 "Минай" - "Динамо"

15:00 "Чорноморець" - "Олександрія"

17:00 "Зоря" - "Кривбас"

11 вересня "Динамо" переграло "Львів" та здобуло першу в новому сезоні перемогу в УПЛ.

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