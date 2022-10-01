Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Львові ще в першому таймі хет-трик у складі донеччан зробив Даніло Сікан, який забив на 18-й, 30-й та 39-й хвилинах. Ще один гол на рахунку Олександра Зубкова.

По перерві Лассіна Траоре продовжив побиття "Металіста" та забив на 73-й хвилині п'ятий гол.

Харків'яни забили у відповідь один гол зусиллями Алекса Чідомере. Остаточний рахунок у компенсований час встановив Невен Джурасек.

"Шахтар" переміг "Металіст" 6:1, набрав 13 очок та вийшов на першу місце в турнірній таблиці. Команда Ігора Йовічевіча відібрала лідерство у "Дніпра-1", який з 12 пунктами йде другим. "Металіст" має 7 балів та займає сьому позицію.

Чемпіона України

5-й тур

1 жовтня

"Металіст" - "Шахтар" 1:6

Голи: Чідомере, 88 - Сікан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Дужрасек, 90+1

На 81-й хвилині Мудрик ("Шахтар") не реалізував пенальті

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb