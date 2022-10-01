"Шахтар" розтрощив "Металіст" та вийшов на "чисте" перше місце в УПЛ
У 5-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" переміг "Металіст" та став одноосібним лідером прем'єр-ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Львові ще в першому таймі хет-трик у складі донеччан зробив Даніло Сікан, який забив на 18-й, 30-й та 39-й хвилинах. Ще один гол на рахунку Олександра Зубкова.
По перерві Лассіна Траоре продовжив побиття "Металіста" та забив на 73-й хвилині п'ятий гол.
Харків'яни забили у відповідь один гол зусиллями Алекса Чідомере. Остаточний рахунок у компенсований час встановив Невен Джурасек.
"Шахтар" переміг "Металіст" 6:1, набрав 13 очок та вийшов на першу місце в турнірній таблиці. Команда Ігора Йовічевіча відібрала лідерство у "Дніпра-1", який з 12 пунктами йде другим. "Металіст" має 7 балів та займає сьому позицію.
Чемпіона України
5-й тур
1 жовтня
"Металіст" - "Шахтар" 1:6
Голи: Чідомере, 88 - Сікан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Дужрасек, 90+1
На 81-й хвилині Мудрик ("Шахтар") не реалізував пенальті
- 30 вересня, у 5-му турі чемпіонату України харківський "Металіст 1925" переміг ковалівський "Колос", а рівненський "Верес" зіграв унічию з львівським "Рухом".
- 1 жовтня "Ворскла" у меншості перемогла у Києві "Інгулець".
- "Дніпро-1" переграв у гостях "Львів" та тимчасово вийшов на перше місце.
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