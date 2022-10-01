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"Дніпро-1" переміг "Львів" та захопив лідерство в УПЛ

1 жовтня, 2022 субота
17:19
Спорт Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)

У суботу 1 жовтня "Дніпро-1" переграв у гостях "Львів" та вийшов на перше місце в чемпіонаті України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Артем Довбик вивів "Дніпро-1" вперед на 39-й хвилині. Перед перервою Олексій Гуцуляк збільшив перевагу дніпрян. У другому таймі він зробив дубль. На той момент "Львів" вже грав у меншості через вилучення Максима Грисьо на 73-й хвилині. 

"Дніпро-1" переміг "Львів" 3:0, набрав 12 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці. У "Шахтаря", "Колоса" та "Вереса" по 10 пунктів.  "Львів" з 4 балами - дев'ятий. 

Чемпіонат України

5-й тур 

1 жовтня

"Львів" - "Дніпро-1" 0:3

Голи: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79

Вилучення: Грисьо, 73 ("Львів")

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футбол
УПЛ
чемпіонат України
ФК Львів
Артем Довбик
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