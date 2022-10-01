"Дніпро-1" переміг "Львів" та захопив лідерство в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Артем Довбик вивів "Дніпро-1" вперед на 39-й хвилині. Перед перервою Олексій Гуцуляк збільшив перевагу дніпрян. У другому таймі він зробив дубль. На той момент "Львів" вже грав у меншості через вилучення Максима Грисьо на 73-й хвилині.

"Дніпро-1" переміг "Львів" 3:0, набрав 12 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці. У "Шахтаря", "Колоса" та "Вереса" по 10 пунктів. "Львів" з 4 балами - дев'ятий.

Чемпіонат України

5-й тур

1 жовтня

"Львів" - "Дніпро-1" 0:3

Голи: Довбик, 39, Гуцуляк, 45, 79

Вилучення: Грисьо, 73 ("Львів")

30 вересня, у 5-му турі чемпіонату України харківський "Металіст 1925" переміг ковалівський "Колос", а рівненський "Верес" зіграв унічию з львівським "Рухом".

1 жовтня "Ворскла" у меншості перемогла у Києві "Інгулець".

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