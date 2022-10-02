Про це повідомляє Еспресо.TV

У Минаї, на Закарпатті рахунок у матчі на 51-й хвилині відкрив Віктор Циганков. Його гол у підсумку став переможним.

"Динамо" перемогло "Минай" 1:0, набрало 6 очок та вийшло на дев'яте місце в турнірній таблиці. "Минай" має 4 пункти та йде 11-м.

Чемпіонат України

5-й тур

2 жовтня

"Минай" - "Динамо" 0:1

Гол: Циганков, 51

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