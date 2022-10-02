"Динамо" перемогло "Минай" в чемпіонаті України
У неділю 2 жовтня "Динамо" перемогло "Минай" у 5-му турі чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV
У Минаї, на Закарпатті рахунок у матчі на 51-й хвилині відкрив Віктор Циганков. Його гол у підсумку став переможним.
"Динамо" перемогло "Минай" 1:0, набрало 6 очок та вийшло на дев'яте місце в турнірній таблиці. "Минай" має 4 пункти та йде 11-м.
Чемпіонат України
5-й тур
2 жовтня
"Минай" - "Динамо" 0:1
Гол: Циганков, 51
- 30 вересня, у 5-му турі чемпіонату України харківський "Металіст 1925" переміг ковалівський "Колос", а рівненський "Верес" зіграв унічию з львівським "Рухом".
- 1 жовтня "Ворскла" у меншості перемогла у Києві "Інгулець".
- Також у суботу "Шахтар" переміг "Металіст" та став одноосібним лідером прем'єр-ліги.
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