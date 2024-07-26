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Головна Культура Жадан про військових і цивільних: "Тилу не потрібно соромитися своєї втоми"

Жадан про військових і цивільних: "Тилу не потрібно соромитися своєї втоми"

Дар'я Тарасова
26 липня, 2024 п'ятниця
18:01
Культура Сергій Жадан

Український письменник і громадський діяч Сергій Жадан, який долучився до бригади НГУ "Хартія", вважає, що прірва між військом і тилом штучна та шкідлива

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Про це він сказав у коментарі "24 Каналу".

Український письменник, вокаліст гурту "Жадан і Собаки", який навесні 2024 року долучився до 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", Сергій Жадан заявив, що потрібно налагоджувати комунікаційні місточки між фронтом і тилом.

"Не можна цього робити, щоб ці реальності одна одну не лякали і щоб між ними не було градусу конфлікту. Це дуже важливо. Військо за що воює? За країну, за тих людей, які сьогодні не мобілізувалися. Та прірва, яка сьогодні є, видається мені штучною та шкідливою. Її потрібно долати", - поділився Жадан.

Письменник вважає, що власними переживаннями варто ділитися і військовим, і цивільним.

"Зрозуміло, що і військові, і цивільні втомилися. Тилу не потрібно соромитися своєї втоми. Якщо важко, краще поділитися своїми переживаннями. Завжди знайдеться той, хто підстрахує", - зазначив військовослужбовець.

Він також зауважив, що важливо, аби такі настрої не переросли у демотивацію.

"Якщо тобі важко, скажи про це вголос, щоб тобі допомогти. Зрозуміло, що всі втомилися. Але ті, хто перебувають безпосередньо на фронті, їх рівень втоми, стресу взагалі не йде у порівняння з людьми, в яких на 10 годин вимкнули світло. Треба з повагою ставитися до військових, розуміючи їхній рівень ризику. Але втомлюються усі. Усі живі люди", - додав письменник.

Днями на позиціях 13-ї бригади НГУ "Хартія", де служить український письменник Сергій Жадан, побував французький філософ та письменник Бернар-Анрі Леві.

Жадан та композитор Євген Турчинов, які разом долучилися до війська, у межах мініальбому "Танго Харків" записали пісню "Мишоловка". Вона є офіційним саундтреком до трилеру "Мишоловка" автора і режисера Сергія Касторних. 

Теги:
Сергій Жадан
Війна з Росією
Нацгвардiя
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