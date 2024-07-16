Французький письменник Бернар-Анрі Леві завітав до "Хартії", де служить Жадан
Французький філософ та письменник Бернар-Анрі Леві прибув в Україну та побував на позиціях 13-ї бригади НГУ "Хартія", де служить український письменник Сергій Жадан
Про це написав Сергій Жадан в instagram.
Французький філософ та письменник Бернар-Анрі Леві, який із перших днів повномасштабної війни Росії подорожує Україною і документує злочини РФ, а також боротьбу українців, знову прибув на позиції українських військових. Цього разу він зустрівся з бійцями 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Саме тут з весни 2024 року несе службу український письменник, громадський діяч і музикант гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан.
"До "Хартії" завітав Бернар-Анрі Леві - філософ, письменник та режисер, людина, яка багато робить для того, аби світ не забував про Україну, знається на реаліях і не втомлюється фіксувати злочини росіян у цій війні. Побував на позиціях, поговорили з бійцями про майбутню оборонну концепцію нашої країни, про Схід і Захід, про війну і мир", - написав Жадан.
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Він також поділився спільним фото: обидва чоловіки в бронежилетах.
"Друже, дякуємо за допомогу, чекаємо знову в гості і сподіваємось на фільм про нашу бригаду", - додав письменник.
Бернар-Анрі Леві зняв в Україні три документальні фільми про повномасштабне російське вторгнення - "Чому Україна", "Слава Україні" та "З Україною в серці". Ці стрічки він показував в ООН, у конгресі США, щоб переконувати їх не припиняти підтримку України.
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