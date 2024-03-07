Французький філософ Леві використовуватиме свої фільми, щоб переконувати світ підтримувати Україну
Французький філософ та письменник Бернар-Анрі Леві записав нове відео, у якому розповів, як підтримує Україну на міжнародній арені
Відео поширили в Instagram United24.
Французький філософ та письменник Бернар-Анрі Леві, який неодноразово їздив на Схід та Південь України під час війни з Росією, записав нове відеозвернення до українців. Він наголосив, що свої документальні фільми про повномасштабне російське вторгнення "Чому Україна", "Слава Україні" та "З Україною в серці" використовує як зброю для підтримки України.
"Я зняв три фільми, щоби переконати світ, що Україна захищає не лише себе, але і Європу та західний світ загалом. Я привіз фільм в ООН, щоб переконати Глобальний Південь, що Путін для них ворог. Я привіз фільм у Конгрес в Америці, щоб спробувати допомогти, переконавши його представників, що для США допомога Україні ― це екзистенційне питання. Я продовжуватиму просувати цей фільм, використовувати його як інструмент і як зброю", - наголосив Леві.
Він додав, що не міг навіть уявити, що війна триватиме так довго.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.54
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.1
- Актуальне
- Важливе