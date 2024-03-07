Французький філософ Леві використовуватиме свої фільми, щоб переконувати світ підтримувати Україну

Відео поширили в Instagram United24.

Французький філософ та письменник Бернар-Анрі Леві, який неодноразово їздив на Схід та Південь України під час війни з Росією, записав нове відеозвернення до українців. Він наголосив, що свої документальні фільми про повномасштабне російське вторгнення "Чому Україна", "Слава Україні" та "З Україною в серці" використовує як зброю для підтримки України.

"Я зняв три фільми, щоби переконати світ, що Україна захищає не лише себе, але і Європу та західний світ загалом. Я привіз фільм в ООН, щоб переконати Глобальний Південь, що Путін для них ворог. Я привіз фільм у Конгрес в Америці, щоб спробувати допомогти, переконавши його представників, що для США допомога Україні ― це екзистенційне питання. Я продовжуватиму просувати цей фільм, використовувати його як інструмент і як зброю", - наголосив Леві.

Він додав, що не міг навіть уявити, що війна триватиме так довго.



