Сергій Жадан і Євген Турчинов презентували кліп на саундтрек до воєнного трилеру "Мишоловка"

Про це митці повідомили в спільному дописі в Instagram.

Український письменник Сергій Жадан та композитор Євген Турчинов, які разом долучилися до війська і нині проходять службу у 13-й бригаді НГУ "Хартія", у межах мініальбому "Танго Харків" записали пісню "Мишоловка". Нині стало відомо, що пісня є офіційним саундтреком до трилеру "Мишоловка" автора і режисера Сергія Касторних.

5 липня вони презентували кліп на композицію.

Як зазначають митці, в центрі подій картини — військовослужбовець Антон. Він отримує поранення і опиняється в заручниках бліндажа: ворожий артилерійський обстріл спричинив обвал укріплень, і єдиний вихід заблоковано уламками та землею. Фортифікаційна споруда стає для військового пасткою.

У музичному кліпі використані кадри з фільму, а інтерʼєром для зйомок послугував бліндаж, у якому, за сюжетом, і опиняється головний герой фільму. До зйомок долучилися й актори фільму - Юрій Кулініч, Андрій Ісаєнко та Анна Бірзул.

Ідея залучити дует Сергія Жадана та Євгена Турчинова до створення саундтреку належала автору фільму Сергію Касторних, сценаристу фільмів "Зірки за обміном", "Мирний-21", "Війна в моїй голові", "Як там Катя?". Він також виступив автором ідеї кліпу та його режисером.

Фільм "Мишоловка" вийде в український прокат 2025 року. Кінострічка розповідає про особистісні межі, які готова перейти людина під час війни задля власного виживання, про мотивацію боротися навіть у безнадійній ситуації.



