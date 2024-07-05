Сергій Жадан і Євген Турчинов презентували кліп на саундтрек до воєнного трилеру "Мишоловка"
Письменник Сергій Жадан та композитор Євген Турчинов представили кліп на пісню "Мишоловка", яка стала офіційним саундтреком до однойменного трилеру режисера Сергія Касторних
Про це митці повідомили в спільному дописі в Instagram.
Український письменник Сергій Жадан та композитор Євген Турчинов, які разом долучилися до війська і нині проходять службу у 13-й бригаді НГУ "Хартія", у межах мініальбому "Танго Харків" записали пісню "Мишоловка". Нині стало відомо, що пісня є офіційним саундтреком до трилеру "Мишоловка" автора і режисера Сергія Касторних.
5 липня вони презентували кліп на композицію.
Як зазначають митці, в центрі подій картини — військовослужбовець Антон. Він отримує поранення і опиняється в заручниках бліндажа: ворожий артилерійський обстріл спричинив обвал укріплень, і єдиний вихід заблоковано уламками та землею. Фортифікаційна споруда стає для військового пасткою.
У музичному кліпі використані кадри з фільму, а інтерʼєром для зйомок послугував бліндаж, у якому, за сюжетом, і опиняється головний герой фільму. До зйомок долучилися й актори фільму - Юрій Кулініч, Андрій Ісаєнко та Анна Бірзул.
Ідея залучити дует Сергія Жадана та Євгена Турчинова до створення саундтреку належала автору фільму Сергію Касторних, сценаристу фільмів "Зірки за обміном", "Мирний-21", "Війна в моїй голові", "Як там Катя?". Він також виступив автором ідеї кліпу та його режисером.
Фільм "Мишоловка" вийде в український прокат 2025 року. Кінострічка розповідає про особистісні межі, які готова перейти людина під час війни задля власного виживання, про мотивацію боротися навіть у безнадійній ситуації.
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