Росія має величезні проблеми у розрахунку за нафту з Індією, - Reuters

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Зазначається, що долар США десятиліттями був валютою міжнародної торгівлі нафтою, а спроби знайти альтернативу жодного разу не були успішними.

Проблеми для Москви з’явились, коли Індія, яка стала найбільшим покупцем танкерної нафти в Росії після відмови від неї європейських клієнтів, у липні наполягла на оплаті в рупіях, через що торгівля, за оцінками російських нафтотрейдерів, майже розвалилася.

Постачальники нафти з Росії, яких не називають через чутливість питання, не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні попередження центробанку РФ, що він не прийматиме цю валюту.

Як заявили Reuters близькі до російського ЦБ співрозмовники, отримувати дохід у неконвертованій валюті з невеликою вартістю за межами Індії «безглуздо».

Індія заохочує витрачати рупії на своїй території і запровадила штрафні курси обміну на конвертацію рупій в інші валюти, які інколи становлять понад 10% конвертованої суми.

Ситуація могла б полегшитися, якби Росія імпортувала з Індії більше товарів, за які можна було б розраховуватись у рупіях, але зараз Індія імпортує з Росії значно більше. Дисбаланс, не в останню чергу, пов’язаний із тим, що Москва імпортує необхідні автомобілі, обладнання та інші товари з Китаю, через що індійська продукція залишається непотрібною.

Згідно з даними, опублікованими Міністерством торгівлі Індії, імпорт Індії з Росії у квітні-вересні досяг $30,4 млрд, а дефіцит торгівлі з Москвою збільшився до $28,4 млрд порівняно з приблизно $17 млрд за аналогічний період минулого року.

Серйозність проблем із розрахунками підтверджує те, що приблизно в середині серпня щонайменше дві великі російські нафтові компанії погрожували перенаправити близько десятка танкерів місткістю до мільйона тонн нафти, які прямували до Індії.

Як тимчасове рішення конфлікту, пов’язаного з індійськими угодами, було домовлено оплачувати вантажі в комбінації китайського юаня, гонконгського долара і дирхама ОАЕ, прив’язаного до долара США. Однак це не вирішить проблему як таку.

З аналогічними труднощами російські продавці сирої нафти зіткнулись і в Африці, Китаї та Туреччині, які стали найбільшими її покупцями.

Проте в цих країнах ситуація не настільки складна в порівнянні з Індією, яка, за підрахунками Reuters, купує понад 60% російської нафти, що транспортується морем, і стала другим після Китаю нафтовим імпортером із РФ.

Надалі проблем у росіян ставатиме більше, оскільки посилюватиметься контроль за торгівлею. За останні тижні Вашингтон наклав перші санкції на власників танкерів, що перевозять російську нафту з перевищенням цінової стелі, і це лише початок застосування обмежень від моменту їх введення наприкінці минулого року.