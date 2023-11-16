Експортували російську нафту за завищеними цінами: США ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ

Про це йдеться в заяві міністерства фінансів США.

Там нагадали, що в грудні 2022 року набули чинності обмеження цін на нафту: на російську нафту ціни були встановлені на рівні 60 доларів США за барель. Водночас три компанії здійснювали експорт за вищою вартістю. Йдеться про компанії Kazan Shipping Incorporated (Kazan Shipping), "Прогрес Шиппінг Компані Лімітед" (Progress Shipping Company Limited) та Gallion Navigation Incorporated (Gallion Navigation). Усі вони базуються в ОАЕ та є власниками суден "Казань", "Ліговский проспект" і "НС Сенчурі" відповідно.

Їх включили до санкційного списку, як ті, що працюють або працювали в морському секторі економіки РФ. США також заблокувало майнові права компаній на ці судна.

"Ми прагнемо підтримувати стабільність ринку, попри війну Росії проти України, скорочуючи прибутки Кремля, які він використовує для фінансування своєї незаконної війни, і залишаючись непохитними у переслідуванні тих, хто сприяє ухиленню від дотримання цінового обмеження", - заявили у мінфіні США.

Крім того, під американські санкції потрапили:

Саво Цвієтінович - представник боснійської компанії "БН-Інжиніринг", яку пов'язують з незаконною передачею двигунів для вертольотів українського виробництва в Росію;

Міша Ваціч - ультраправий сербський політик, який у 2022 році був спостерігачем на російських фіктивних референдумах щодо анексії окупованих Росією регіонів України;

Ненад Попович - контролює широку мережу російських дочірніх компаній, які займаються нерухомістю, машинобудуванням та електронікою;

Сергій Самсоненко - співвласник букмекера "Бетсіті". Він має подвійне громадянство Росії та Північної Македонії.

Раніше міністерство фінансів США надіслало компаніям з управління суднами повідомлення про 100 суден у 30 країнах, які підозрюють у порушенні нафтових санкцій проти Росії.