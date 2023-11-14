Мінфін США підозрює 100 суден у порушенні санкцій щодо російської нафти, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на джерело, ознайомлене з документом.

Зазначається, що повідомлення були надісланні в п'ятницю Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) судновласникам в близько 30 країнах, що стало "найбільшим кроком такого роду з боку США з того часу, як Вашингтон і його союзники ввели верхню межу цін, спрямовану на обмеження доходів Москви від продажу нафти як покарання за її вторгнення в Україну".

Водночас міністерство фінансів не коментує розслідування чи правоохоронні дії, однак зобов’язується №забезпечити дотримання ліміту цін і скоротити ресурси Росії для її війни проти України".

Джерело, знайоме з повідомленнями, зазначило, що деякі з суден, які зараз досліджуються, брали участь у вивантаженні російської нафти з тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ у Фінській затоці.

Також повідомляється, що однією з компаній, яка отримала запит на інформацію, була Beks Shipping, розташована в Туреччині. Рейтер не зміг негайно зв’язатися з Beks телефоном для коментаря. Інших компаній джерело не назвало.