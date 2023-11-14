Мінфін США підозрює 100 суден у порушенні санкцій щодо російської нафти, - Reuters
Міністерство фінансів США надіслало компаніям з управління суднами повідомлення про 100 суден у 30 країнах, які підозрюють у порушенні нафтових санкцій проти Росії
Про це пише Reuters з посиланням на джерело, ознайомлене з документом.
Зазначається, що повідомлення були надісланні в п'ятницю Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) судновласникам в близько 30 країнах, що стало "найбільшим кроком такого роду з боку США з того часу, як Вашингтон і його союзники ввели верхню межу цін, спрямовану на обмеження доходів Москви від продажу нафти як покарання за її вторгнення в Україну".
Водночас міністерство фінансів не коментує розслідування чи правоохоронні дії, однак зобов’язується №забезпечити дотримання ліміту цін і скоротити ресурси Росії для її війни проти України".
Джерело, знайоме з повідомленнями, зазначило, що деякі з суден, які зараз досліджуються, брали участь у вивантаженні російської нафти з тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ у Фінській затоці.
Також повідомляється, що однією з компаній, яка отримала запит на інформацію, була Beks Shipping, розташована в Туреччині. Рейтер не зміг негайно зв’язатися з Beks телефоном для коментаря. Інших компаній джерело не назвало.
- 12 жовтня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти компаній, які намагалися обійти обмеження на ціну російської нафти.
- Після цього ціни на нафту зросли, коли США посилили санкції проти російського експорту нафти, викликаючи тривогу щодо постачання на вже обмеженому ринку. Прогнозувалося, що світові запаси зменшаться до четвертого кварталу.
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