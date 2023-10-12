Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США вперше ввели санкції проти двох компаній за перевищення стелі ціни на російську нафту

США вперше ввели санкції проти двох компаній за перевищення стелі ціни на російську нафту

12 жовтня, 2023 четвер
18:13
Світ нафта ембарго санкції

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти компаній, які намагалися обійти обмеження на ціну російської нафти

Про це повідомило управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

OFAC наклав санкції на дві організації, які перевозили російську нафту з порушенням обмежень цін на неї, встановлених G7 на рівні 60$ за барель. Також OFAC блокує власність на два танкери, які використовували для постачання нафти в обхід обмежень. 

Під санкції потрапили судноплавна компанія Lumber Marine SA з Об'єднаних Арабських Еміратів і турецька Ice Pearl Navigation Corp. 

Lumber Marine танкером SCF Primorye перевозила російську нафту арктичного сорту Novy Port за ціною $75 за барель, а турецька компанія – танкером Yasa Golden Bosphorus перевозила нафту сорту ESPO за ціною понад $80 за барель. 

"Сьогоднішні дії демонструють наше незмінне зобов’язання зменшити ресурси Росії для її війни проти України та забезпечити дотримання обмеження цін", – сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо. – Ми, як і раніше, віддані реалізації політики обмеження цін, яка має дві цілі: зменшити прибутки від нафти, які Росія використовує, щоб вести свою несправедливу війну проти України, і підтримувати світові енергетичні ринки стабільними й добре забезпеченими, попри турбулентність, спричинену неспровокованим вторгненням Росії в Україну. Ми продовжуватимемо вживати заходів для досягнення цих двох цілей

Сполучені Штати є частиною міжнародної коаліції обмеження цін, включаючи G7, Європейський Союз та Австралію, які погодилися заборонити імпорт сирої нафти та нафтопродуктів походження з Російської Федерації. Вони також домовилися обмежити спектр послуг, пов’язаних із морським транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів походження з РФ, якщо ця нафта не купується та не продається за або нижче від граничних цін, встановлених коаліцією або дозволено ліцензією. 

Обмеження ціни має на меті підтримувати надійне постачання сирої нафти та нафтопродуктів на світовий ринок, одночасно зменшуючи прибутки, які Російська Федерація отримує від нафти після того, як її власна війна проти України підвищила світові ціни на енергоносії.

Російська нафта: скорочення видобутку та санкції

5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Згідно з рішенням російську нафту можна купувати не дорожче ніж 60 доларів за барель.

У вересні виконувач обов'язків помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностранд розповів, що ціновий ліміт на російську нафту продовжує працювати та знижувати доходи Москви.

Згодом стало відомо, що країни Групи семи та союзники відклали регулярний перегляд стелі цін на російську нафту, хоча більша її частина торгується вище за ліміт через зростання світових цін на нафту.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі нещодавно заявив, що США уважно стежать за нафтовим експортом Росії та працюють із союзниками, щоб встановлені цінові обмеження не порушувалися

нафта
санкції проти Росії
США
Читайте також:
12 жовтня, 2023 четвер
Експерти ISW назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку
Зеленський
11 жовтня, 2023 середа
Зеленський заявив, що війна вже на останньому етапі, та озвучив плани щодо другого терміну президентства
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
11 жовтня, 2023 середа
Почалась ще одна з визначальних битв війни
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.76
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
12 жовтня
18:22
"Зараз щось як розкажу"
"Зараз щось як розкажу!": книга української письменниці потрапила до міжнародного каталогу дитячих видань "Білі круки"
18:00
Оновлено
Румунія, прапор Румунії
Румунія заявила про підвищення ризику ескалації після падіння уламків дронів РФ на її території
17:58
обстріл Херсона, наслідки
Окупанти здійснили артобстріл Берислава: поранено чоловіка
17:56
ЛГБТ
Військові, волонтери та міжнародні союзники: Kyivpride оголосив номінантів премії з ЛГБТІК+активізму
17:55
Новини компаній
Президент Київстару Комаров на КМЕФ представив інвестиційні плани оператора на $ 600 млн
17:46
Микола Азаров
Поширює пропаганду Кремля на російських ток-шоу: Азарову повідомили про нову підозру
17:44
відключення електроенергії
Блекаути можливі, але Україна працює над тим, аби вони були короткочасними, – Галущенко
17:25
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Як українцям повернутися додому через пункт пропуску на кордоні з РФ: пояснення ДПСУ
17:22
Ексклюзив
F-16
Це погана новина: у Defence Express прокоментували перенесення термінів надання Данією F-16 Україні
17:09
олімпіада 2024
МОК відсторонив олімпійський комітет РФ через включення регіональних комітетів ТОТ України
17:00
Огляд
ЗСУ, дрони
Безпілотник "Морок": все, що відомо про таємничий український далекобійний дрон
16:59
Жозеп Боррель
Боррель прибув до Китаю обговорити відносини між ЄС і Пекіном
16:49
OPINION
Євстратій Зоря
Гундяєв відвернувся від Трійці
16:46
Рустем Умєров і Тодор Тагарев
Навчання українських пілотів F-16: Болгарія допоможе з курсами англійської мови
16:39
На фото Сергій Жадан
"Голос вільної України": Жадан став лавреатом премії Шведського PEN
16:35
US Department of Defense
Нідерланди відправлять F-16 до Румунії: українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів
16:15
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Україна готова провести цифровий перепис населення, - Федоров
16:05
Аеропорт Алеппо
Ізраїль завдав ударів по сирійському аеропорту Алеппо та аеродрому Дамаска, - ЗМІ
15:49
Google
Один з сервісів Google продовжує поширювати оманливу пропаганду російській аудиторії, - Bloomberg
15:39
Володимир Зеленський
Фронт, українська зброя, ситуація на Близькому Сході: Зеленський провів засідання Ставки
15:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:33
Смартфон
​ДСНС України створює єдину базу укриттів. Її планують інтегрувати в Дію
15:26
Ексклюзив
Ворог кидає більшість сил на північ від Авдіївки: начальник МВА про ситуацію в місті та навколо
15:16
Маріуполь РПЦ
РФ залучила до агентурної роботи священників РПЦ, яких відрядила на окуповані території
15:14
Оновлено
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
Росіяни вдарили по дитячій лікарні та університету в Херсоні
15:00
Оновлено
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен прибув у Тель-Авів і зустрівся з Нетаньягу
14:55
грип
ГРВІ, грип та COVID-19: в Україні за тиждень зафіксували майже 120 тис. випадків респіраторно-вірусних захворювань
14:48
Пресреліз
БРСМ-Нафта відкриває новий збір на дрони-камікадзе. Власник торгової марки Андрій Біба подвоїть зібрану суму
14:47
Куп'янськ
"М’ясні штурми": Шевцов про тактику противника на Куп’янському напрямку
14:47
імпорт електроенергії
Передбачено три рівні захисту енергооб'єктів від атак РФ: в Укренерго розкрили деталі
14:31
Данія
Бойові машини, танки та гвинтівки: Данія та Чехія передадуть Україні військову допомогу найближчими місяцями
14:25
Оновлено
Херсонщина
Росіяни вкотре ударили по Чорнобаївці: є загиблий та поранений
14:22
Оновлено
корабель "Павел Державін"
"Це новітній корабель ближньої морської зони": у ВМС розповіли подробиці про пошкоджене судно "Павел Державин" Чорноморського флоту РФ
14:05
Кіпрський археологічний музей
У найбільшому археологічному музеї Кіпру запрацював український аудіогід
14:01
На фото: фільм "БожеВільні" (DIAGNOSIS: DISSENT)
Про юнака з СРСР, який потрапив до психлікарні за любов до року: вийшов міжнародний трейлер фільму "БожеВільні"
13:47
На фото: принцеси Disney
Страйк акторів може зупинити виробництво анімаційних фільмів Disney
13:43
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Ключового рішення у Вашингтоні щодо перемоги України немає, - екснардепка Гопко
13:37
МЗС Чехії викликало посла Росії через удар по Грозі
13:32
курячі яйця
"Рекордсменом зі зростання цін будуть яйця": у Раді назвали продукти, які подорожчають узимку
13:20
Оновлено
Удар РФ по Грозі вбив 59 людей: криміналісти ідентифікували всіх загиблих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV