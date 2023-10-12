США вперше ввели санкції проти двох компаній за перевищення стелі ціни на російську нафту

Про це повідомило управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

OFAC наклав санкції на дві організації, які перевозили російську нафту з порушенням обмежень цін на неї, встановлених G7 на рівні 60$ за барель. Також OFAC блокує власність на два танкери, які використовували для постачання нафти в обхід обмежень.

Під санкції потрапили судноплавна компанія Lumber Marine SA з Об'єднаних Арабських Еміратів і турецька Ice Pearl Navigation Corp.

Lumber Marine танкером SCF Primorye перевозила російську нафту арктичного сорту Novy Port за ціною $75 за барель, а турецька компанія – танкером Yasa Golden Bosphorus перевозила нафту сорту ESPO за ціною понад $80 за барель.

"Сьогоднішні дії демонструють наше незмінне зобов’язання зменшити ресурси Росії для її війни проти України та забезпечити дотримання обмеження цін", – сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо. – Ми, як і раніше, віддані реалізації політики обмеження цін, яка має дві цілі: зменшити прибутки від нафти, які Росія використовує, щоб вести свою несправедливу війну проти України, і підтримувати світові енергетичні ринки стабільними й добре забезпеченими, попри турбулентність, спричинену неспровокованим вторгненням Росії в Україну. Ми продовжуватимемо вживати заходів для досягнення цих двох цілей

Сполучені Штати є частиною міжнародної коаліції обмеження цін, включаючи G7, Європейський Союз та Австралію, які погодилися заборонити імпорт сирої нафти та нафтопродуктів походження з Російської Федерації. Вони також домовилися обмежити спектр послуг, пов’язаних із морським транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів походження з РФ, якщо ця нафта не купується та не продається за або нижче від граничних цін, встановлених коаліцією або дозволено ліцензією.

Обмеження ціни має на меті підтримувати надійне постачання сирої нафти та нафтопродуктів на світовий ринок, одночасно зменшуючи прибутки, які Російська Федерація отримує від нафти після того, як її власна війна проти України підвищила світові ціни на енергоносії.

Російська нафта: скорочення видобутку та санкції

5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Згідно з рішенням російську нафту можна купувати не дорожче ніж 60 доларів за барель.

У вересні виконувач обов'язків помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностранд розповів, що ціновий ліміт на російську нафту продовжує працювати та знижувати доходи Москви.

Згодом стало відомо, що країни Групи семи та союзники відклали регулярний перегляд стелі цін на російську нафту, хоча більша її частина торгується вище за ліміт через зростання світових цін на нафту.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі нещодавно заявив, що США уважно стежать за нафтовим експортом Росії та працюють із союзниками, щоб встановлені цінові обмеження не порушувалися