Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Бельгії суд розпочав розгляд справи щодо двох росіян, яких звинувачують у кіберзлочинах

У Бельгії суд розпочав розгляд справи щодо двох росіян, яких звинувачують у кіберзлочинах

Ольга Бабишена
18 січня, 2025 субота
04:43
Кримінал На фото людина, що працює за комп'ютером

У Брюсселі 17 січня суд почав розглядати справу за обвинуваченням двох росіян у вимаганні грошей через шкідливе програмне забезпечення

Зміст

Про це інформує VRT News.

За даними слідства, 40-річний чоловік та 44-річна жінка розробили та розповсюдили шкідливу комп'ютерну програму "Crylock" для вимагання грошей. З її допомогою вони віддалено блокували файли на комп'ютерах жертв, а потім вимагали викуп. Загалом від їхніх дій постраждали майже 400 тисяч людей, сума збитків становить понад 3 мільйони євро.

"Вважається, що обвинувачений, який діяв під псевдонімами "Alkash" і "Korrector", розробив шкідливе програмне забезпечення, перш ніж використати його для зараження тисяч комп'ютерів по всьому світу. Жертвами зловмисників стали переважно компанії, а також приватні особи і навіть неповнолітні", - йдеться у повідомленні. 

Його спільниця рекламувала програму-вимагач потенційним покупцям і виступала посередником у переговорах з жертвами для отримання викупу. 

Їх заарештували в Іспанії в червні 2023 року і передали Бельгії. Під час обшуків в їхньому будинку в Іспанії поліція вилучила 16 серверів.

Слухання справи по суті відбудеться 9 травня. За даними Федеральної прокуратури, це перший випадок, коли в Бельгії судять громадян Росії за масштабні атаки з вимогою викупу.

  • 19 листопада 2024 року Південна Корея екстрадувала до США 42-річного громадянина Росії Євгена Птіцина. Його звинувачують у створенні та поширенні програм-вимагачів. 
Теги:
Новини
Світ
Росія
Бельгія
Читайте також:
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
Автор Ксенія Золотова
17 січня, 2025 п'ятниця
Лідер Сирії аль-Шараа заявив про згоду на введення миротворців ООН у прикордоння з Ізраїлем
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+2.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.09
    Купівля 42.09
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 січня
05:12
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні дрони вночі 18 січня: на Київщині працювала ППО
03:17
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ заявили про атаку дронів на Тульську область: кажуть про загоряння на підприємстві
02:30
Джозеф Байден
Байден пом'якшив вироки 2,5 тис. засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками
01:47
Ілюстративне фото
Нацспротив: на ТОТ Луганщини росіяни забрали 18 тис. га земель в українців, які не отримали паспорт РФ
01:05
Покровськ
Нардепка Безугла заявила, що війська РФ увійшли до Покровська. У ОСУВ "Хортиця" спростували
00:31
Бійці 48-го штурмового батальйону заявили про знаття командира Іслямова з посади
2025, п'ятниця
17 січня
23:37
Оновлено
ППО
Сили ППО збили 33 із 50 ворожих дронів. У Румунії знайшли уламки дронів
23:28
Молдова ЕС
Молдова застосує механізм ЄС для боротьби з енергокризою
22:55
У Дії оголосили про тимчасове припинення роботи низки послуг через технічні роботи
22:45
Мінстратегпром
Мінстратегпром оновив критерії для оборонних підприємств, які здійснюють бронювання працівників
22:34
Оновлено
На фронті від початку доби відбулось 155 боєзіткнень, з них 64 – на Покровському напрямку
22:27
Калін Георгеску
Кандидат у президенти Румунії Георгеску програв суд про скасування результатів виборів
22:03
Роберт Фіцо
"Окрім дитячого запрошення до Києва ніяк не відреагував": Фіцо згадав у розмові з Шольцом ймовірну зустріч із Зеленським
21:42
Ексклюзив
Збройні Сили України
Наступного тижня сформується позиція, коли весь світ вимагатиме від Путіна припинити агресію, - ексголова СБУ Наливайченко
21:32
Володимир Зеленський
Ракетна програма й роботизовані системи: Зеленський провів засідання Ставки
21:21
"Військові небезпечні": речнику ВМС Плетенчуку й двом офіцерам відмовили в обслуговуванні в хостелі Києва
20:55
Договір про забудову київського ботанічного саду Гришка розірвуть, - КМВА
20:53
У Києві відкрили посольство Албанії
20:31
Популяризував українську культуру: у віці 80 років помер австрійський письменник Мартін Поллак
20:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти застосовують тактику "на живця" для штурмів, Путін готує велику приховану мобілізацію через масштабні втрати окупаційної армії. Колонка Сергія Згурця
20:03
OPINION
блог Ніка Нікалео
Безтурботне життя на соціалці у Бельгії. Яка його вартість і хто за це платить
20:00
конгрес США
Інавгурація Трампа відбудеться в ротонді Капітолія через холодну погоду
19:56
Марія Зайцева 9 серпня 2020 року біля Стели в Мінську
Під Бахмутом загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева
19:53
У Росії літак здійснив аварійну посадку через технічні проблеми. Це 5-й такий випадок від початку року
19:51
Огляд
Смерть Путіна
Візуалізувати "Смерть Путіна": що подивитися на вихідних
19:42
танкер Eventin
Під санкції США вперше потрапили 6 недобудованих нафтових танкерів РФ
19:38
В Армія+ з'явились рапорти на приймання і здавання посади та відпустку у звʼязку з вагітністю
19:29
Оновлено
Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: 4 людини загинули, серед 14 поранених є діти. Рятувальні роботи завершили
19:17
США Україна
Адміністрація Байдена розсекретила інформацію про допомогу США Україні у розробці дронів нового покоління, - NYT
19:09
гроші
"Зимова єПідтримка": українці отримають ще 3,3 млрд грн протягом 17-19 січня
19:09
пожежна сигналізація
На Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик
18:57
Ілля Ковтун
Олімпійський медаліст Ковтун подав документи на отримання громадянства Хорватії
18:46
G7
Країни G7 звинуватили РФ у таємних кампаніях з дезінформації та впливу через пропаганду RT
18:43
Пресреліз
Дональд Трамп
Інавгурація Трампа: спецефір на Еспресо із прямою трансляцією
18:40
Ексклюзив
Хмельницька АЕС
Будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться. Проєкт спрямований на майбутні вибори, - експерт з енергетики Омельченко
18:38
"Зігріймо Україну зараз": у Великій Британії відбудеться третій сезон фестивалю Kyiv Art Sessions
18:28
окупанти
Українські десантники взяли в полон 7 російських військових на Курахівському напрямку
18:17
Оновлено
Путін та президент Ірану Пезешкіан
Путін та президент Ірану Пезешкіан підписали договір про "стратегічне партнерство"
18:04
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець відреагував на реакцію АОЗ щодо "маніпуляцій" у його матеріалі про закупівлі мін часів Другої світової
18:00
OPINION
блог Денис Прокопенко
Чому наші рубежі оборони стають прохідними дворами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV