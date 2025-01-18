У Бельгії суд розпочав розгляд справи щодо двох росіян, яких звинувачують у кіберзлочинах
У Брюсселі 17 січня суд почав розглядати справу за обвинуваченням двох росіян у вимаганні грошей через шкідливе програмне забезпечення
Про це інформує VRT News.
За даними слідства, 40-річний чоловік та 44-річна жінка розробили та розповсюдили шкідливу комп'ютерну програму "Crylock" для вимагання грошей. З її допомогою вони віддалено блокували файли на комп'ютерах жертв, а потім вимагали викуп. Загалом від їхніх дій постраждали майже 400 тисяч людей, сума збитків становить понад 3 мільйони євро.
"Вважається, що обвинувачений, який діяв під псевдонімами "Alkash" і "Korrector", розробив шкідливе програмне забезпечення, перш ніж використати його для зараження тисяч комп'ютерів по всьому світу. Жертвами зловмисників стали переважно компанії, а також приватні особи і навіть неповнолітні", - йдеться у повідомленні.
Його спільниця рекламувала програму-вимагач потенційним покупцям і виступала посередником у переговорах з жертвами для отримання викупу.
Їх заарештували в Іспанії в червні 2023 року і передали Бельгії. Під час обшуків в їхньому будинку в Іспанії поліція вилучила 16 серверів.
Слухання справи по суті відбудеться 9 травня. За даними Федеральної прокуратури, це перший випадок, коли в Бельгії судять громадян Росії за масштабні атаки з вимогою викупу.
- 19 листопада 2024 року Південна Корея екстрадувала до США 42-річного громадянина Росії Євгена Птіцина. Його звинувачують у створенні та поширенні програм-вимагачів.
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