У Бельгії суд розпочав розгляд справи щодо двох росіян, яких звинувачують у кіберзлочинах

Про це інформує VRT News.

За даними слідства, 40-річний чоловік та 44-річна жінка розробили та розповсюдили шкідливу комп'ютерну програму "Crylock" для вимагання грошей. З її допомогою вони віддалено блокували файли на комп'ютерах жертв, а потім вимагали викуп. Загалом від їхніх дій постраждали майже 400 тисяч людей, сума збитків становить понад 3 мільйони євро.

"Вважається, що обвинувачений, який діяв під псевдонімами "Alkash" і "Korrector", розробив шкідливе програмне забезпечення, перш ніж використати його для зараження тисяч комп'ютерів по всьому світу. Жертвами зловмисників стали переважно компанії, а також приватні особи і навіть неповнолітні", - йдеться у повідомленні.

Його спільниця рекламувала програму-вимагач потенційним покупцям і виступала посередником у переговорах з жертвами для отримання викупу.

Їх заарештували в Іспанії в червні 2023 року і передали Бельгії. Під час обшуків в їхньому будинку в Іспанії поліція вилучила 16 серверів.

Слухання справи по суті відбудеться 9 травня. За даними Федеральної прокуратури, це перший випадок, коли в Бельгії судять громадян Росії за масштабні атаки з вимогою викупу.