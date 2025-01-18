Нацспротив: на ТОТ Луганщини росіяни забрали 18 тис. га земель в українців, які не отримали паспорт РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що окупаційні адміністрації провели так звану інвентаризацію угідь на Луганщині та виявили щонайменше 18 тисяч гектарів землі, яка, мовляв, нікому не належить.

"Насправді ж під "безхозну" землю потрапили ділянки тих українських власників, котрі не змінили громадянство та не отримали російський паспорт", - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві нагадали, що з 1 січня на тимчасово окупованих територіях росіяни позбавили прав українців, які не отримали паспорт РФ і не змінили громадянство на російське. Їх тепер вважають особами без громадянства.