Росіяни на ТОТ Херсонщини не видають вугілля для опалення будинків мешканцям без паспорта РФ, - Спротив

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

"Ворог продовжує процес примусу щодо отримання паспорта рф мешканцями тимчасово окупованих територій. Так, на лівому березі Херсонщини окупанти перестали видавати вугілля для опалення приватних домоволодінь тим, хто не отримав паспорт РФ", - йдеться у повідомленні.

Отримати вугілля або компенсацію можна лише при наявності червоної макулатури.

У ЦНС розповіли, що хоча російське законодавство це не передбачає, але на ТОТ окупанти вимагають також писати відмову від українського громадянства при отриманні паспорта.

"Таким чином росіяни намагаються на юридичному рівні знищити українців в регіоні", - наголошують у спротиві.