Сили ППО збили 2 балістичні ракети і 24 БПЛА ворога
У ніч на 18 січня російська окупаційна армія застосувала для атаки по Україні 39 безпілотників та 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. Оборонцям українського неба вдалося знищити 2 ракети і 24 БПЛА ворога
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог запускав ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.
Пуски балістичних ракет були здійснені з Воронезької та Брянської областей Росії.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
"Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях", - ідеться в повідомленні.
У Повітряних силах зазначили, що 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Уранці 18 січня росіяни вдарили балістикою по Києву та Запоріжжю, є загиблі та поранені.
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