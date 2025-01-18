Сили ППО збили 2 балістичні ракети і 24 БПЛА ворога

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог запускав ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Пуски балістичних ракет були здійснені з Воронезької та Брянської областей Росії.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

"Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях", - ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).