Чи мобілізує Трамп 18-річних?
Ще кілька думок про заяву Майка Волца стосовно зниження мобілізаційного віку до 18 років. Коротко і без емоцій
Ви будете сміятися, але і тут "стирчать вуха" Джейка Саллівана, який, за словами самого Волца, "передав йому справи" як своєму наступнику. Мабуть, ідея призову 18-річних українців активно обговорювалася на зустрічі двох радників із нацбезпеки.
Команда Трампа банально не враховує того факту, що причиною повзучого фронту є не відсутність 18-річних новобранців, а брак волі адміністрації Байдена в ухваленні стратегічних рішень.
Це, власне кажучи, і призвело до повзучого фронту. Успадкувати підходи попередньої команди — означає зробити критичну помилку.
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Проте, я б не став сприймати слова Волца як остаточний ультиматум. Особисто я хочу дочекатися зустрічі Кіта Келлога із Зеленським. Впевнений, президент наведе свої аргументи проти цієї ідеї. Також не варто забувати, що крім України Келлог відвідає і Європу, де лідери європейських столиць можуть виступити проти поспішних рішень у питанні мобілізації. Головне, попередньо попрацювати з нашими партнерами.
Турне Келлога для того й заплановане, щоб відкоригувати позиції сторін і почути аргументи українців, європейців і навіть росіян. Тому підхід США ще може змінитися.
Також я б не виключав, що питання мобілізації — це важіль тиску на Зеленського. Трамп і його оточення розуміють, що зниження призовного віку є вкрай непопулярним кроком. Можливо, таким чином майбутня адміністрація хоче схилити президента України до певних компромісів.
Зафіксуймо:
- заява Волца базується на, мʼяко кажучи, неточних оцінках;
- майбутній візит Келлога може ці оцінки скорегувати;
- питання мобілізації може бути предметом торгу персонально із Зеленським.
Лізти в петлю поки що зарано.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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