У Києві затримали посадовця державного банку, який "донатив" на армію РФ
У Києві правоохоронці затримали директора департаменту одного з державних банків, який причетний до фінансування війни РФ проти України. Фігурант переказував криптовалюту на потреби російських окупаційних угруповань
Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній із найбільших у світі криптовалютних бірж. У подальшому через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці росіян для закупівлі збройним формуванням РФ дронів, обладнання та техніки.
"За матеріалами справи, інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних телеграм-каналах", - зазначили в Службі безпеки.
Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві.
"У ході обшуків за місцем проживання підозрюваного та в автомобілі виявлено і вилучено паспорт громадянина РФ, російські рублі, банківські картки та засоби зв’язку і комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності", - додали в Офісі генпрокурора.
Фото: Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України
Слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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