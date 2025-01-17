СБУ затримала коригувальника ракетних ударів РФ по Одесі, який у жіночому одязі фотографував військові об'єкти
На Одещині співробітники Служби безпеки затримали російського агента, який коригував ракетно-дронові удари ворога по місцевих локаціях Сил оборони. Для конспірації фігурант видавав себе за дівчину
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами справи, фігурантом виявився 26-річний місцевий безробітний, якого росіяни завербували через телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків.
Для конспірації ворожий агент відростив собі довге волосся і видавав себе за дівчину. Маскуючись під жіночим одягом, він фотографував військові об’єкти і фіксував їхні координати, зазначили в СБУ.
"За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників на території портового міста Ізмаїл. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення нової серії повітряних атак по Одещині", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження. Вони своєчасно викрили агента РФ, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.
Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.
"Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зазначили в Службі безпеки.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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