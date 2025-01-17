СБУ затримала посадовицю Укрзалізниці, яка "зливала" ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, фігурантка до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста переїхала до Полтави.

У поле зору ФСБ вона потрапила навесні 2024 року через свого чоловіка, який залишився на тимчасово окупованій частині території Донецької області і приєднався до військових угруповань росіян.

За матеріалами справи, посадовиця "зливала" окупантам час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням у регіоні.

"Найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси. Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала "додаткову" інформацію про перевезення у своїх колег", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що отримані відомості агентка передавала ФСБ спочатку через свого чоловіка, який воює проти України у Донецькій та Запорізькій областях, а потім її вивели на прямий зв’язок із російським куратором.

"Контррозвідка СБУ задокументувала злочини фігурантки і затримала її за місцем проживання в обласному центрі. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення маршрутів руху ешелонів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Також планується заочно повідомити про підозру її чоловіку, який наразі воює проти українських захисників на східному фронті", - додали в СБУ.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.