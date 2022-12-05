Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти набуло чинності

Ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти набуло чинності

5 грудня, 2022 понедiлок
05:39
Економіка санкції проти рф нафтопровід ембарго

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу

Про це повідомляє офіційний журнал Євросоюзу.

Також відсьогодні починає діяти стеля цін на російську сировину, яку запровадили ЄС, G7 та Австралія.

Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

Ембарго на російську нафту було узгоджено ще у травні, вийняток зробили лише для Болгарії та нафти, яка буде постачатись по трубопроводу "Дружба".

Також нові санкції заборонятимуть европейським компаніям страхувати перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн. Вже 5 лютого 2023 року подібні обмеження почнуть діяти також на російські нафтопродукти.

Обмеження передбачають, що компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.

  • Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але відтоді тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу. Обмеження стосується російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено. Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти. 
  • Тоді США вважали, що Заходу слід спробувати встановити граничну ціну на російську нафту на позначці близько 60 доларів за барель. А G7 та ЄС планували погодити домовленість про обмеження цін на російську нафту в районі $60-70 за барель. Проте деякі країни ЄС пропонували $30 за барель – цю позицію також підтримав президент України Володимир Зеленський.
  • Вже 1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.
  • А 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
  • 4 грудня Угорщину звільнили від застосування ліміту цін на нафту після переговорів з Європейським Союзом. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що таким рішенням "знову вдалося захистити енергетичну безпеку Угорщини".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
ЄС
Австралія
нафта
G7
США
Читайте також:
Марк Рютте
4 грудня, 2022 неділя
Прем'єр Нідерландів потролив Байдена після поразки США на ЧС-2022
Автор Ігор Гулик
3 грудня, 2022 субота
Орбан і "йоббіки", мабуть, хочуть грошей
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
4 грудня, 2022 неділя
Усик розповів, що він сказав Ф'юрі під час першої дуелі поглядів
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.35
  • EUR
    Купівля 40.59
    Продаж 41.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
5 грудня
05:17
Кривий Ріг
У Кривому Розі прогриміли вибухи
01:36
окупанти орки
Росіяни обстріляли інфраструктуру Запоріжжя
00:48
На Херсонщині під час перетину Дніпра загинула жінка від автоматної черги
00:29
санкції проти Росії
Єврокомісія представила дев’ятий пакет санкцій проти РФ, - кореспондент "Радіо Свобода" Йозвяк
2022, неділя
4 грудня
23:46
155-мм боєприпаси для України
Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії
22:52
Гаррі Кейн (в центрі) у матчі Англія - Сенегал
Англія розтрощила Сенегал у 1/8 фіналу ЧС-2022
22:48
Володимир Зеленський
Вистояти цієї зими - це відстояти все, - Зеленський
22:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Висновки про розгортання плацдарму ЗСУ для контрнаступу на лівобережжі Дніпра поспішні. Колонка Сергія Згурця
22:05
OPINION
Анатолій Амелін
Президенту брешуть про надходження податків
21:55
Ексклюзив
Валерія Бондаренко
Історія, смак та допомога: на Київщині створюють туристичні маршрути
21:43
Габріелюс Ландсбергіс
Тактика залишення РФ непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною, - глава МЗС Литви
21:24
масові поховання в Ізюмі
Внаслідок обстрілів рашистів в Україні загинуло 9 400 громадян, в тому числі 461 дитина
20:54
Студія тату в Лондоні пропонує безкоштовно вивести татуювання із зображенням Каньє Веста
20:08
Британську корону модифікують для коронації Чарльза ІІІ
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Гарантії для звіра
20:03
ООН
Проєкт резолюції щодо створення трибуналу над Росією можуть розглянути в ООН, – The Guardian
19:58
Відзавтра Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина й Одещина повертаються до стабілізаційних відключень
19:16
Ілюстративне фото
ЗСУ на Донеччині знищили командира кубанських козаків, – офіцер Анатолій Штефан
19:09
Інтерв’ю
Євген Пригожин
Заяви Пригожина – це піар, на якому він хоче вийти на міжнародну арену, – військовий експерт Мусаєв
19:01
Ексклюзив
УПЦ МП
В санкційних списках РНБО немає людей, які керують процесами в УПЦ (МП), - священник ПЦУ Коваленко
19:00
окупанти орки
В лікарню на Луганщині було доправлено 300 окупантів, заклади переповнені, - Генштаб
18:57
Олів'є Жиру (ліворуч)
Франція перемогла Польщу та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022
18:53
вода
У Херсоні 70 відсотків містян отримають воду
18:45
ЗСУ, ракета, РСЗВ
За добу окупанти завдали 2 ракетні удари та 10 обстрілів з РСЗВ
18:40
Ексклюзив
іранський дрон Shahed 129
Іран прагне відмовитися від РФ і перестати постачати дрони для війни проти України, - головред "України по-арабськи" Фарджаллах
18:32
пенсіонери
На Херсонщині окупанти змушують літніх людей отримувати паспорти РФ, аби забрати пенсію
18:13
Ексклюзив
Павло Клімкін
Захід поки що готовий перезавантажувати цю Росію, - Клімкін
18:04
У російському Нижньовартовську через вибух газового балона обвалилися два поверхи п'ятиповерхівки, є загиблі
18:02
OPINION
Володимир Горбач
У телеефірі російськомовні гості вже не просять повторити запитання російською
17:42
У Британії завершились цьогорічні навчання для ЗСУ
17:22
Інтерв’ю
Лукашенко Путін
Захід визнав, що будь-які переговори з Путіном – беззмістовні, - Піонтковський
17:21
Андрій Петрович Сторожук (Никита) з УПЦ МП
Онуфрій висвятив у єпископа Івано-Франківського фігуранта скандального обшуку в Чернівцях
17:18
Олександр Усик
Усик позбувся головної перепони на шляху до бою з Ф'юрі
17:08
Ексклюзив
Латвія
Росіян, які приїздять до Латвії, не вдасться змінити за одне покоління, - міністр юстиції
16:43
Укроборонпром
Випробування українського ударного безпілотника з дальністю польоту 1 тис. км завершать до кінця року
16:30
Іранські дрони, БПЛА
Використовувати дрони з Ірану росіянам заважають морози
16:26
У непрацюючих школах Литви готують 5 тисяч місць для біженців з України
16:12
Херсон
Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджено багатоквартирний будинок
16:08
OPINION
Mason Lemberg
Зеленський і Україна після вторгнення — це аналог кінця Майдану і ролі Парасюка
15:51
Естонія
Естонія надає грошову допомогу постраждалим від війни українцям 
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV