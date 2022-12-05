Про це повідомляє офіційний журнал Євросоюзу.

Також відсьогодні починає діяти стеля цін на російську сировину, яку запровадили ЄС, G7 та Австралія.

Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

Ембарго на російську нафту було узгоджено ще у травні, вийняток зробили лише для Болгарії та нафти, яка буде постачатись по трубопроводу "Дружба".

Також нові санкції заборонятимуть европейським компаніям страхувати перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн. Вже 5 лютого 2023 року подібні обмеження почнуть діяти також на російські нафтопродукти.

Обмеження передбачають, що компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.

Нагадаємо, лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але відтоді тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу. Обмеження стосується російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено. Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти.

Тоді США вважали, що Заходу слід спробувати встановити граничну ціну на російську нафту на позначці близько 60 доларів за барель. А G7 та ЄС планували погодити домовленість про обмеження цін на російську нафту в районі $60-70 за барель. Проте деякі країни ЄС пропонували $30 за барель – цю позицію також підтримав президент України Володимир Зеленський.

Вже 1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.

А 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

4 грудня Угорщину звільнили від застосування ліміту цін на нафту після переговорів з Європейським Союзом. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що таким рішенням "знову вдалося захистити енергетичну безпеку Угорщини".

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