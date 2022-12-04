Угорщина не буде платити мінімальну ціну за російську нафту, - МЗС
Країну звільнили від застосування ліміту цін на нафту після переговорів з Європейським Союзом
Про це повідомив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто на фейсбук.
"Під час переговорів щодо ліміту цін на нафту ми наполегливо боролися за інтереси Угорщини і, зрештою, досягли успіху: Угорщина була звільнена від його застосування", - ствердив Петер Сіярто.
Міністр закордонних справ також зазначив, що обмеження вартості російської нафти переважно шкодить європейській економіці, і "потрібно збільшувати кількість енергоносіїв, що б знизило ціни".
Петер Сіярто додав, що таким рішенням "знову вдалося захистити енергетичну безпеку Угорщини".
- 1 грудня країни Європейського Союзу попередньо погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель. Згідно з пропозицією, ціна на російську нафту буде коректуватися що два тижні, аби вона утримувалася на рівні на 5% нижче від ринкової ціни. Станом на зараз Російська нафта марки Urals торгувалася на рівні 70,3 долара за барель.
- 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
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