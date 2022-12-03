G7 і Австралія домовились про обмеження ціни на російську нафту

Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Сторони також планують відмовитися від російської нафти та нафтопроводів із РФ на внутрішніх ринках.

"G7 і Австралія приєднуються до ЄС у прийнятті обмеження ціни в $60 за барель нафти з РФ. Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які Росія отримує для фінансування незаконної війни в Україні, одночасно зберігаючи надійне постачання нафти на світові ринки. Ця політика особливо важлива для того, щоб забезпечити доступність поставок нафти в країни з низьким і середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків російської війни", - йдеться у документі.

Рішення почне діяти 5 грудня або "невдовзі після цієї дати". Окремо буде призначено граничну ціну для нафтопродуктів з високою та низькою собівартістю.

1 грудня країни Європейського Союзу попередньо погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель. Згідно з пропозицією, ціна на російську нафту буде коректуватися що два тижні, аби вона утримувалася на рівні на 5% нижче від ринкової ціни. Станом на зараз Російська нафта марки Urals торгувалася на рівні 70,3 долара за барель.

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