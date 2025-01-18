Лукашенко підписав указ про помилування 23 політв’язнів

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Стверджується, що нібито "усі вони написали прохання про помилування, визнали свою провину і розкаялися".

Імен помилуваних не називають. Зазначається, що серед них 13 осіб старше 50 років, 14 мають хронічні захворювання, у 12 є діти, зокрема один – багатодітний батько.

У пресслужбі самопроголошеного президента заявляють, що "рішення ухвалено виходячи з принципів гуманізму" і "помилуваним надається шанс повернутися до нормального життя".

Також там додали, що білоруське міністерство внутрішніх справ "забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою".