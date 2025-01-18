Лукашенко підписав указ про помилування 23 політв’язнів
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 23 людей, "які вчинили злочини екстремістської спрямованості"
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
Стверджується, що нібито "усі вони написали прохання про помилування, визнали свою провину і розкаялися".
Імен помилуваних не називають. Зазначається, що серед них 13 осіб старше 50 років, 14 мають хронічні захворювання, у 12 є діти, зокрема один – багатодітний батько.
У пресслужбі самопроголошеного президента заявляють, що "рішення ухвалено виходячи з принципів гуманізму" і "помилуваним надається шанс повернутися до нормального життя".
Також там додали, що білоруське міністерство внутрішніх справ "забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою".
- Наприкінці грудня 2024 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 20 людей "які вчинили злочини екстремістської спрямованості".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе