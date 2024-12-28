Лукашенко підписав указ про помилування 20 політв'язнів

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Імен помилуваних не називають. Зазначається, що серед них – 11 жінок. Із цих 20 людей 14 мають хронічні захворювання, у 10 засуджених є діти, одна жінка має чотирьох дітей.

У пресслужбі Лукашенка стверджують, що нібито "усі вони клопотали про помилування та покаялися у скоєному".

Також там додали, що білоруське Міністерство внутрішніх справ "проконтролює їхню поведінку після звільнення".