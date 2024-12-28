Лукашенко підписав указ про помилування 20 політв'язнів
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 20 людей "які вчинили злочини екстремістської спрямованості"
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
Імен помилуваних не називають. Зазначається, що серед них – 11 жінок. Із цих 20 людей 14 мають хронічні захворювання, у 10 засуджених є діти, одна жінка має чотирьох дітей.
У пресслужбі Лукашенка стверджують, що нібито "усі вони клопотали про помилування та покаялися у скоєному".
Також там додали, що білоруське Міністерство внутрішніх справ "проконтролює їхню поведінку після звільнення".
- На початку вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, які "були засуджені за злочини протестної спрямованості".
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