Лукашенко підписав указ про помилування 30 політв'язнів

Про це пише телеграм-канал "Пул первого" та Белсат.

Серед помилуваних семеро жінок і 23 чоловіки. Більшість засуджених - батьки неповнолітніх та малолітніх дітей. Усі помилувані "визнали провину, щиро покаялися у скоєному та взяли зобов'язання вести правослухняний спосіб життя".

"Це рішення - гуманний жест щодо цих людей. Вони отримали шанс повернутися до нормального життя, до сім'ї та роботи", - додали у Лукашенка.

Про помилування політв'язнів у Білорусі

Наприкінці липня Лукашенко помилував громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого в Білорусі до страти.

Також 16 серпня Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, які "були засуджені за злочини протестної спрямованості".

Тоді низка ЗМІ інформувала, що у Білорусі фіксують так звану другу хвилю дострокового звільнення політв'язнів. Йшлося про те, що тоді з колоній начебто вийшло 12 людей, раніше засуджених із політичних мотивів.

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", станом на 16 серпня у Білорусі були 1384 політичні в'язні.