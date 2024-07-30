Лукашенко обговорив прохання про помилування засудженого до страти громадянина Німеччини Ріко Крігера

Про це повідомили в телеграм каналі "Пул Первого", пов'язаному з пресслужбою самопроголошеного білоруського президента.

"Пул Первого" поширив відео наради, на якій обговорювали справу Крігера. За словами Лукашенка, він вирішив порадитися з людьми, "зануреними у процес". Лукашенко сказав, що йому потрібно "ухвалювати рішення", але спочатку він хоче порадитися.

Як повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода", на засіданні була присутня пропагандистка Людмила Гладка, яка нещодавно публікувала подробиці процесу над громадянином Німеччини. Також у зустрічі взяв участь голова КДБ Білорусі Іван Тертель та адвокат громадянина Німеччини Володимир Горбач.

Деталі зустрічі пообіцяли надати найближчим часом. Після засідання адвокат Крігера заявив, що розраховує на "акт гуманності".

"Олександр Григорович сказав, що подумає і затвердить рішення", – сказав він.

Що відомо про справу Ріко Крігера, засудженого в Білорусі до смертної кари

Мінський обласний суд наприкінці червня засудив до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крігера. Громадянина Німеччини звинуватили в "незаконних діях з вогнепальною зброєю", "приведенні в непридатність громадського транспорту або шляхів сполучення", "створенні чи участі в "екстремістському" формуванні", "агентурній діяльності", "найманстві" та "терористичному акті".

Справа пов'язана з вибухом на залізничній станції Озерище поблизу Мінська в жовтні 2023 року. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Білоруські офіційні ЗМІ стверджували, що Крігер діяв за завданням спецслужб України.

Державний канал "Білорусь 1" показав сюжет із Крігером, де він заявив, що діяв за завданням Служби безпеки України та "його обвели навколо пальця". Він також сказав, мовляв, шкодує про те, що зробив, і висловив надію на помилування. За яких обставин було знято відео, не відомо.

У МЗС Німеччини повідомили, що відомство та посольство Німеччини в Мінську "активно представляють інтереси Крігера перед владою Білорусі". Міністерство закордонних справ Білорусі заявляло, що веде консультації з німецькою стороною стосовно долі Ріко Крігера.

Білоруський опозиціонер і політемігрант Павло Латушко висловив думку про те, що ситуація з Ріком Кригером – договірняк Лукашенка з Кремлем. Він вважає, що його можуть обміняти на російського співробітника ФСБ Вадима Красікова, якого в Німеччині засудили до довічного ув'язнення за вбивство у 2019 році колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, в Росії оголошеного в розшук за тероризм.