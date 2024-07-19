У Білорусі громадянина Німеччини засудили до смертної кари, - "Гаюн"

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що Мінський обласний суд виніс вирок для Крігера наприкінці червня.

Громадянина Німеччини звинуватили у: "незаконних діях з вогнепальною зброєю", "приведенні в непридатність громадського транспорту або шляхів сполучення", "створенні чи участі в "екстремістському" формуванні", "агентурній діяльності", "найманстві" та "терористичному акті".

За даними каналу, чоловік має неповнолітню дитину у Німеччині.

Поки невідомо, чи був вирок оскаржений, а також чи набрав він законної сили.