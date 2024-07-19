У Білорусі громадянина Німеччини засудили до смертної кари, - "Гаюн"
Суд у Білорусі засудив до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого, зокрема, звинуватили у тероризмі
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що Мінський обласний суд виніс вирок для Крігера наприкінці червня.
Громадянина Німеччини звинуватили у: "незаконних діях з вогнепальною зброєю", "приведенні в непридатність громадського транспорту або шляхів сполучення", "створенні чи участі в "екстремістському" формуванні", "агентурній діяльності", "найманстві" та "терористичному акті".
За даними каналу, чоловік має неповнолітню дитину у Німеччині.
Поки невідомо, чи був вирок оскаржений, а також чи набрав він законної сили.
- У РФ після теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" у червні заговорили про повернення смертної кари. Спікер держдуми В'ячеслав Володін стверджує, що для цього потрібне лише рішення конституційного суду.
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