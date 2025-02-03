В Україні майже 63 тис. людей вважаються безвісти зниклими

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, передає пресслужба МВС.

"На сьогоднішній день розшук триває щодо 62 948 людей. Водночас ми цю цифру не розділяємо на військових та цивільних осіб – це цифра, яка включає і військових, і цивільних. Наразі встановлено місце перебування та ідентифіковано тіла загиблих – це 10 291 особа", - сказав він.

Добросердов підкреслив, що до Реєстру безвісти зниклих вносять інформацію про переважно тих людей, які зникли через війну чи окупацію. Водночас Реєстр збирає дані про зниклих внаслідок надзвичайних подій або через події природного й техногенного характеру.