Заяви Трампа, Келлога і Путіна: схоже, йдуть закулісні переговори, де немає України і чіткої цілі й плану щодо умов завершення війни і засобів тиску на Росію, - КБФ
Президент Трамп вкотре заявив про переговори з Україною і РФ окремо. Жодних свідчень про переговорний процес, де США та Україна виробляють спільну позицію із залученням ЄС, немає. На питання про контакт із Росією чіткої відповіді не надано
"Заява спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога (її слід вірно читати): вибори не після завершення війни, а вже, в тому числі після оголошення припинення вогню, – є категорично неприйнятною і резонує з заявою Путіна про начебто нелегітимність Володимира Зеленського. Посилання Келлога на проведення виборів під час війни не мають вагомих історичних прецедентів. Візит Келлога до України двічі відкладався", - йдеться в повідомленні.
Експерти наголошують, що результати самих заяв "вже створюють напруження в суспільстві та посилають сигнал недовіри щодо української влади як громадянам України, так і союзникам".
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"Путін своєю заявою демонструє небажання зупиняти війну, дає сигнал, начебто в українському парламенті є сили, готові до капітуляції, а також хоче втягнути Україну в вибори, які підірвуть єдність країни, дух військового командування і Збройних Сил. На даному етапі оцінюємо ризики неприйнятних умов переговорного процесу на рівні 7 з 10, а продовження військових дій у наступні шість місяців – на рівні 9 з 10", - повідомили в КБФ.
Що відомо про переговори щодо України
Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією. Він сподівається, що разом з лідером Кремля Володимиром Путіним зробить щось "значне" для припинення війни.
Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у інтерв'ю телеканалу Fox News зазначив, що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам усього світу, включно зі США, й додав, що цього можливо домогтися "протягом місяців".
Пізніше видання Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні, Києві та Келлога написало, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці.
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зауважив, що план спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога "не злякає" російського диктатора Володимира Путіна
3 лютого Трамп заявив, що його адміністрація "запланувала зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну та Росію". Інших подробиці Трамп не оприлюднив.
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