"Включаючи Україну й Росію": Трамп заявив, що планує "зустрічі й переговори" з різними сторонами

Про це повідомила CNN.

"Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі й переговори з різними сторонами, включаючи Україну і Росію", – сказав Трамп журналістам у неділю ввечері на об'єднаній авіабазі "Ендрюс".

Інших подробиці Трамп не оприлюднив. Як зазначив кореспондент Укрінформу, президент США лише додав, що "дискусії насправді йдуть досить добре".

Читайте також: "Схоже, Трамп усвідомив, що ситуація набагато складніша": Кулеба про прагнення президента США закінчити війну в Україні