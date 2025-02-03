Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Включаючи Україну й Росію": Трамп заявив, що планує "зустрічі й переговори" з різними сторонами

"Включаючи Україну й Росію": Трамп заявив, що планує "зустрічі й переговори" з різними сторонами

Олена Будько
3 лютого, 2025 понедiлок
06:06
Світ Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує "зустрічі й переговори" з Україною, Росією та "різними сторонами"

Зміст

Про це повідомила CNN.

"Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі й переговори з різними сторонами, включаючи Україну і Росію", – сказав Трамп журналістам у неділю ввечері на об'єднаній авіабазі "Ендрюс".

Інших подробиці Трамп не оприлюднив. Як зазначив кореспондент Укрінформу, президент США лише додав, що "дискусії насправді йдуть досить добре".

Читайте також: "Схоже, Трамп усвідомив, що ситуація набагато складніша": Кулеба про прагнення президента США закінчити війну в Україні

  • Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією. Він сподівається, що разом з лідером Кремля Володимиром Путіним зробить щось "значне" для припинення війни.
  • Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у інтерв'ю телеканалу Fox News зазначив, що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам усього світу, включно зі США, й додав, що цього можливо домогтися "протягом місяців".
  • Пізніше видання Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні, Києві та Келлога написало, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці. 
  • Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зауважив, що план спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога "не злякає" російського диктатора Володимира Путіна
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Кіт Келлог
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 лютого
07:28
Дональд Трамп
Трамп заявив, що припинить допомогу Південній Африці через "масові порушення прав людини"
07:19
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1300 військових і понад 170 одиниць техніки армії РФ
07:16
Панама оголосила про вихід з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях"
07:06
Морські піхотинці США прибули в Гуантанамо, де Трамп планує утримувати мігрантів
06:38
Кір Стармер
Стармер закличе країни ЄС взяти на себе більшу відповідальність за допомогу Україні
06:27
Оновлено
Ілюстративне фото
РосЗМІ повідомили про атаку на Волгоград, губернатор каже, що були "локальні займання" біля НПЗ
05:44
Адміністрація Трампа відправила у вимушену відпустку близько 100 працівників USAID, а Маск заявив, що USAID "має померти"
05:07
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ атакує Україну ударними БПЛА: на Київщині працювала ППО
2025, неділя
2 лютого
23:36
протест проти AFD, Німеччина
Близько 160 тис. демонстрантів у Берліні вийшли на акцію проти співпраці з "Альтернативою для Німеччини"
22:53
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 93 боєзіткнення: РФ 39 разів штурмувала на Покровському напрямку
22:47
Жадан представив альбом "Семафори" у харківському метро
Жадан представив альбом "Семафори" у харківському метро
22:25
Ексклюзив
інавгурація Дональда Трампа
"Їхні вимоги лишаються незмінними": експерт Гончар про те, чи може Трамп вмовити Саудівську Аравію знизити ціни на нафту
22:02
Євгенія Гуцул
Прокремлівську очільницю Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева, - росЗМІ
21:57
Оновлено
На місці вибуху біля ТЦК у Павлограді (2 лютого 2025 року)
Через вибух біля ТЦК у Павлограді поранено військового
21:45
Андрій Сибіга
Заяви Путіна на тему легітимності Зеленського є абсурдними, - Сибіга
21:40
Путін дає інтерв'ю в салоні авто
Путін сказав, на кого розраховує в Європі. Серед них - німецька "Альтернатива"
21:23
радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин
"Не злякає Путіна": радник Зеленського Литвин прокоментував план Келлога щодо України
21:22
Ексклюзив
Терористи РФ, російська армія, окупант
Потрібно створювати дистанційну деідеологізацію дітей на ТОТ України, - правозахисник Лисянський
21:19
Огляд
Атака БПЛА у Нижньогородській області
Дрони ГУР б'ють по нафтовій інфраструктурі Лукойла, уражений ракетний арсенал росіян у Тверській області: де у ворога вибухало та палало цього тижня
20:57
Україна Британія
Ексдепутат парламенту Британії Лопресті приєднався до лав ЗСУ
20:54
Оновлено
міна, розмінування
У Ізюмі на Харківщині четверо чоловіків постраждали через підрив вибухонебезпечного предмета
20:29
росія мобілізація орки окупанти
Жителів Генічеська змушують йти до армії РФ. Передусім ексзасуджених та безробітних, - "Атеш"
20:23
Оновлено
Знищена Росією п'ятиповерхівка у Полтаві (1 лютого 2025 року)
Атака РФ 1 лютого: у Полтаві кількість загиблих зросла до 14, серед них - троє дітей
20:11
вогонь, полум'я, пожежа
У Москві палає ангар з газовими балонами, чутно вибухи
20:08
Ексклюзив
росія, санкції
"Побачимо, що буде в кінцевому результаті, але є хороша новина": експертка з євроінтеграції Голуб про пакет санкцій проти РФ до третьої річниці війни
20:08
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан погрожував заблокувати новий пакет санкцій ЄС, але заяви Трампа його стримали, - Брайза
20:00
OPINION
Про що нам скаже досвід Польщі
19:39
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини, є постраждалий та руйнування
19:16
Оновлено
Окупанти вдарили по середмістю Херсона керованою авіабомбою, є постраждалі
19:00
Зеленський: Україна отримала від США лише $70 млрд військової допомоги, а не $100-200 млрд, як дехто стверджує
18:45
Інтерв’ю
"Орешник" путін
РФ намагається інформаційною артпідготовкою вибудувати стартову позицію для першого контакту між Москвою і Вашингтоном, - Безсмертний
18:20
Ексклюзив
Дмитро Кулеба
"Виправдовують своє небажання допомагати Україні": Кулеба про заклики союзників знизити мобілізаційний вік
18:01
OPINION
блог Сергій Таран
План Келлога не містить гарантій для України
17:59
ППО
Протягом січня Сили ППО збили у небі над Україною понад 2300 дронів та ракет ворога
17:57
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі демонстранти намагаються перекрити в'їзд до міста: йдуть жорсткі затримання
17:38
Ексклюзив
Дмитро Кулеба
"Схоже, Трамп усвідомив, що ситуація набагато складніша": Кулеба про прагнення президента США закінчити війну в Україні
17:15
Інтерв’ю
Зеленський Трамп
Трамп кардинально змінив свою позицію щодо військової допомоги Україні, - дипломат Брайза
17:00
Аналітика
Віктор Орбан
Російські гірки від Орбана: як угорський прем'єр шантажує ЄС та Україну через транзит газу
16:52
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни скинули вибухівку на люк маршрутки із пасажирами у Херсоні: серед 5 постраждалих є діти
16:51
Ексклюзив
обмін заручниками у межах угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
ХАМАС робить шоу зі звільнення заручників, щоб показати хоч якусь перемогу, - співзасновник організації "Ізраїльські друзі України"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV