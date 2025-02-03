"Включаючи Україну й Росію": Трамп заявив, що планує "зустрічі й переговори" з різними сторонами
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує "зустрічі й переговори" з Україною, Росією та "різними сторонами"
Про це повідомила CNN.
"Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі й переговори з різними сторонами, включаючи Україну і Росію", – сказав Трамп журналістам у неділю ввечері на об'єднаній авіабазі "Ендрюс".
Інших подробиці Трамп не оприлюднив. Як зазначив кореспондент Укрінформу, президент США лише додав, що "дискусії насправді йдуть досить добре".
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- Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією. Він сподівається, що разом з лідером Кремля Володимиром Путіним зробить щось "значне" для припинення війни.
- Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у інтерв'ю телеканалу Fox News зазначив, що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам усього світу, включно зі США, й додав, що цього можливо домогтися "протягом місяців".
- Пізніше видання Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні, Києві та Келлога написало, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці.
- Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зауважив, що план спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога "не злякає" російського диктатора Володимира Путіна
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