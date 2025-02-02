"Схоже, Трамп усвідомив, що ситуація набагато складніша": Кулеба про прагнення президента США закінчити війну в Україні
Президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну в Україні, однак, схоже, що він усвідомив складність ситуації та те, що для досягнення результату знадобиться значно більше часу і зусиль
Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю France 24, яке показало Еспресо.
"Гадаю, не варто надто радіти його негативним коментарям на адресу президента Путіна, адже немає жодних гарантій, що наступного дня він не скаже щось подібне про президента Зеленського чи Україну загалом. Він прагне укласти угоду і якнайшвидше завершити війну. Схоже, Трамп усвідомив, що ситуація набагато складніша, ніж він спочатку собі уявляв, і що для досягнення результату знадобиться значно більше часу та зусиль. Саме тому ми більше не чуємо про 24-годинне врегулювання", - зазначив Кулеба.
Він також додав, що не вірить у те, що мир буде встановлений за три місяці чи за 100 днів, як заявляє спеціальний представник Трампа Кіт Келлог.
"Зараз Трамп намагається оцінити ситуацію, щоб зрозуміти, наскільки ворогуючі сторони реагують на його погрози та пропозиції. Сьогодні ми чуємо, на перший погляд, конструктивні заяви як з Києва, так і з Москви, що нібито свідчать про готовність до переговорів. Але це не має вводити нас в оману. Між заявами про готовність до діалогу та реальним залученням до переговорного процесу все ще існує величезна прірва", - наголосив ексміністр.
Також, за його словами, "у цій адміністрації всі будуть діяти відповідно до того, що думає Трамп".
"Байден прислухався до того, що йому диктувала система. За Трампа, система слухатиме те, що скаже він", - зазначив Кулеба.
Він також зауважив, що не має ілюзій щодо "наявності певних антиукраїнських сил в оточенні Трампа".
"Але зрештою, у цій адміністрації саме президент Трамп ухвалюватиме рішення, а всі інші йому підкорятимуться, незалежно від того, подобається їм це чи ні", - резюмував Дмитро Кулеба.
- Раніше спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися "протягом місяців, а не років".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе