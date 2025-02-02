"Не злякає Путіна": радник Зеленського Литвин прокоментував план Келлога щодо України

Про це Литвин написав у Х.

"Ми не бачили повного інтерв'ю пана Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію. Але якщо його план полягає лише у припиненні вогню і виборах, то це провальний план - Путіна не залякати лише цими двома речами", - заявив радник.

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За словами Литвина, Україна "хотіла б бачити більш поглиблений підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів". Водночас він зауважив, що "ми пам'ятаємо, що президент Трамп під час зустрічей з президентом Зеленським глибоко і мудро говорив про ситуацію і про те, що може реально тиснути на Путіна".

"Саме тому важливо швидко перейти до реальної роботи між командами над конкретним планом припинення війни та забезпечення тривалого миру", - наголосив він.