"Не злякає Путіна": радник Зеленського Литвин прокоментував план Келлога щодо України
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що план спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога не злякає російського диктатора Володимира Путіна
Про це Литвин написав у Х.
"Ми не бачили повного інтерв'ю пана Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію. Але якщо його план полягає лише у припиненні вогню і виборах, то це провальний план - Путіна не залякати лише цими двома речами", - заявив радник.
Читайте також: План Келлога не містить гарантій для України
За словами Литвина, Україна "хотіла б бачити більш поглиблений підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів". Водночас він зауважив, що "ми пам'ятаємо, що президент Трамп під час зустрічей з президентом Зеленським глибоко і мудро говорив про ситуацію і про те, що може реально тиснути на Путіна".
"Саме тому важливо швидко перейти до реальної роботи між командами над конкретним планом припинення війни та забезпечення тривалого миру", - наголосив він.
- Напередодні Кіт Келлог заявив, що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам усього світу, включно зі США.
- Пізніше видання Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні, Києві та Келлога написало, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе