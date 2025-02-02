У цьому разі теза про мирні компроміси мала б стати частиною виборчих програм кандидатів.

Однак щоби провести такі вибори потрібне довготривале перемир’я і навіть пауза у воєнному стані. Адже щоби вибори були легітимними, потрібна повноцінна свобода слова та участь у виборах військових — як виборців та кандидатів. Можливо, заради цього буде підготовлений особливий пакет законів, який дав би можливість провести демократичні (?) вибори в умовах припинення (?) вогню.

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Тому, якщо справді повірити ексклюзиву Reuters, можна припустити наступний графік "мирного плану":

попередні перемовини між США, Україною та РФ та досягнення угоди про припинення вогню; (100 днів від сьогодні);

голосування пакету поправок до виборчих законів (4-5 місяців);

вибори (6-8 місяців, або до кінця року, як каже Келлог);

підписання "мирних угод" новою владою (до року).

Звісно, це все дуже умовно. Тим більше, що поки незрозуміле найголовніше питання майбутніх перемовин – гарантії безпеки, які б мала отримати Україна, щоби мир/перемир’я були тривалими.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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