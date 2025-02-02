Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд План Келлога не містить гарантій для України
OPINION

План Келлога не містить гарантій для України

Сергій Таран
2 лютого, 2025 неділя
18:01
Погляд блог Сергій Таран

Виглядає, що одним із пунктів плану миру від Трампа є проведення в Україні виборів – з тим, щоби остаточний пакет "мирних угод" підписала вже нова влада

Зміст

У цьому разі теза про мирні компроміси мала б стати частиною виборчих програм кандидатів.

Однак щоби провести такі вибори потрібне довготривале перемир’я і навіть пауза у воєнному стані. Адже щоби вибори були легітимними, потрібна повноцінна свобода слова та участь у виборах військових — як виборців та кандидатів. Можливо, заради цього буде підготовлений особливий пакет законів, який дав би можливість провести демократичні (?) вибори в умовах припинення (?) вогню.

Читайте також: Келлог і вимога виборів

Тому, якщо справді повірити ексклюзиву Reuters, можна припустити наступний графік "мирного плану":

  • попередні перемовини між США, Україною та РФ та досягнення угоди про припинення вогню; (100 днів від сьогодні);
  • голосування пакету поправок до виборчих законів (4-5 місяців);
  • вибори (6-8 місяців, або до кінця року, як каже Келлог);
  • підписання "мирних угод" новою владою (до року).

Звісно, це все дуже умовно. Тим більше, що поки незрозуміле найголовніше питання майбутніх перемовин – гарантії безпеки, які б мала отримати Україна, щоби мир/перемир’я були тривалими.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
вибори
військові
Війна з Росією
НАТО
США
Кіт Келлог
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
+0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 лютого
19:16
Оновлено
Окупанти вдарили по середмістю Херсона керованою авіабомбою, є постраждалі
19:00
Зеленський: Україна отримала від США лише $70 млрд військової допомоги, а не $100-200 млрд як дехто стверджує
18:45
Інтерв’ю
"Орешник" путін
РФ намагається інформаційною артпідготовкою вибудувати стартову позицію для першого контакту між Москвою і Вашингтоном, - Безсмертний
18:20
Ексклюзив
Дмитро Кулеба
"Виправдовують своє небажання допомагати Україні": Кулеба про заклики союзників знизити мобілізаційний вік
17:59
ППО
Протягом січня Сили ППО збили у небі над Україною понад 2300 дронів та ракет ворога
17:57
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі демонстранти намагаються перекрити в'їзд до міста: йдуть жорсткі затримання
17:38
Ексклюзив
Дмитро Кулеба
"Схоже, Трамп усвідомив, що ситуація набагато складніша": Кулеба про прагнення президента США закінчити війну в Україні
17:15
Інтерв’ю
Зеленський Трамп
Трамп кардинально змінив свою позицію щодо військової допомоги Україні, - дипломат Брайза
17:00
Аналітика
Віктор Орбан
Російські гірки від Орбана: як угорський прем'єр шантажує ЄС та Україну через транзит газу
16:52
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни скинули вибухівку на люк маршрутки із пасажирами у Херсоні: серед 5 постраждалих є діти
16:51
Ексклюзив
обмін заручниками у межах угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
ХАМАС робить шоу зі звільнення заручників, щоб показати хоч якусь перемогу, - співзасновник організації "Ізраїльські друзі України"
16:45
Дональд Трамп
Жодних митних тарифів, нижчі податки і кращий військовий захист: як Трамп переконує Канаду стати 51-м штатом
16:38
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 52 боєзіткнення, половина з них на Покровському напрямку
16:20
"Така родина лише одна на Галіндезі": українські полярники показали сім'ю пінгвінів з трьома дитинчатами біля станції "Академік Вернадський"
16:07
Джилонг ​​2 лютого 2025 року
На північному сході Австралії масштабна повінь, загинула одна людина
16:01
країна - мародер
Влада РФ на Курщині визнала проблему мародерства серед населення: патрулюватимуть вулиці
16:00
OPINION
Безугла проти ТЦК: підмога Соловйову
15:42
опалення, тепло
Через ранкову ворожу атаку на Криворіжжя без тепла залишилося місто Зеленодольськ
15:37
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Знущання від командирів-кавказців, нестача їжі: як армія РФ ставиться до чоловіків, набраних на ТОТ півдня України
15:35
передача ізраїльських заручників
У Катарі закликали Ізраїль та ХАМАС розпочати перемовини щодо другого етапу угоди про перемир'я
15:13
Зеленський
Яким країнам загрожує участь КНДР у війні проти України: пояснення Зеленського
15:05
Санторіні
Грецька влада рекомендувала закрити школи на острові Санторіні через посилення сейсмічної активності
15:03
Оновлено
На Полтавщині двом підозрюваним у вбивстві військового з ТЦК в Пирятині оголосили про підозру
15:01
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
Не слід переоцінювати удари по російських НПЗ, - інвестиційний банкір Фурса
14:40
Переселенка з Торецька вивідувала у свого племінника-дезертира секретні дані та зливала їх ФСБ
14:34
Габріель Атталь
Експрем’єр Франції Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною
14:15
зима сонце
Невеликі морози та сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на початку тижня
14:09
Віцегубернатора російського Примор'я Сергія Єфремова ліквідовано на війні проти України
Віцегубернатора з російського Далекого Сходу знищено на Курщині
14:08
Статуя Христа-Спасителя, Ріо-де-Жанейро
Буде вищою, ніж статуя Ісуса в Ріо-де-Жанейро: у Польщі розпочали будівництво 55-метрового монумента Діви Марії
14:01
OPINION
Вбивство ТЦКашника у Пирятині: Путін потирає руки
13:57
У Херсоні окупанти атакували з дрона швидку, яка їхала на виклик
13:40
На НПЗ у Каліфорнії сталася пожежа: постраждали шестеро людей
13:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 лютого: скільки коштують євро та долар в обмінниках
13:22
Катування та смерті в'язнів Божковської колонії на Полтавщині: що встановило ДБР
13:09
Росіяни 1 лютого вбили у Полтаві цілу родину: мати, 9-річну доньку і батька
13:05
Атака РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: у лікарні помер поранений 18-річний юнак
13:00
Інфографіка
Raybird-3
Не боїться ні РЕБ, ні суворої погоди: що відомо про український дрон Raybird-3, що здатен залетіти за Уральські гори
12:52
Росіяни обстріляли село Шевченко на Донеччині: троє людей поранені
12:51
Зрубали столітні дуби в Чорнобильському заповіднику на майже 60 млн грн: на Київщині судитимуть злочинну групу
12:44
Марк Рютте
"Росія може щось спробувати, як в Україні": Рютте закликав НАТО готуватися до війни та збільшувати оборонні витрати
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV