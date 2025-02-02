Переселенка з Торецька вивідувала у свого племінника-дезертира секретні дані та зливала їх ФСБ
Служба безпеки України (СБУ) викрила російську інформаторку, яка передавала секретні дані про позиції та переміщення українських військових на Донеччині
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Згідно з повідомленням, зловмисницею виявилася 38-річна мешканка Торецька, яка на початку повномасштабної вторгнення Росії в Україну переїхала до Вінниччини, де оформила статус переселенки. Після цього вона почала співпрацювати з ФСБ.
Жінка використовувала свого племінника, який був контрактником, але самовільно залишив військову частину та перебував у Торецьку. Під час телефонних розмов вона випитувала у нього інформацію про дислокації підрозділів ЗСУ та наслідки ворожих обстрілів, після чого надсилала ці дані російському куратору через месенджер.
Після кожного сеансу зв’язку з окупантами жінка видаляла з телефону все листування в анонімному чаті. Відчувши можливість покарання, вона вирішила змінити місце проживання і переїхала до Кіровоградської області, де залягла на дно і припинила всі контакти з ФСБ.
Проте, попри спроби приховати свою діяльність, співробітники СБУ встановили місце проживання затриманої та арештували її в орендованій квартирі. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон з доказами її співпраці з російською спецслужбою.
За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли залишала свої прокремлівські коментарі у чатах Telegram-каналів.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру військовому ЗС РФ, який організував депортацію мешканки Ізюмщини до Білгорода, де понад рік тримав її у неволі та ґвалтував.
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