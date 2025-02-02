Переселенка з Торецька вивідувала у свого племінника-дезертира секретні дані та зливала їх ФСБ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з повідомленням, зловмисницею виявилася 38-річна мешканка Торецька, яка на початку повномасштабної вторгнення Росії в Україну переїхала до Вінниччини, де оформила статус переселенки. Після цього вона почала співпрацювати з ФСБ.

Жінка використовувала свого племінника, який був контрактником, але самовільно залишив військову частину та перебував у Торецьку. Під час телефонних розмов вона випитувала у нього інформацію про дислокації підрозділів ЗСУ та наслідки ворожих обстрілів, після чого надсилала ці дані російському куратору через месенджер.

Після кожного сеансу зв’язку з окупантами жінка видаляла з телефону все листування в анонімному чаті. Відчувши можливість покарання, вона вирішила змінити місце проживання і переїхала до Кіровоградської області, де залягла на дно і припинила всі контакти з ФСБ.

Проте, попри спроби приховати свою діяльність, співробітники СБУ встановили місце проживання затриманої та арештували її в орендованій квартирі. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон з доказами її співпраці з російською спецслужбою.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли залишала свої прокремлівські коментарі у чатах Telegram-каналів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.