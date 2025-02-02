Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Переселенка з Торецька вивідувала у свого племінника-дезертира секретні дані та зливала їх ФСБ

Переселенка з Торецька вивідувала у свого племінника-дезертира секретні дані та зливала їх ФСБ

Марія Науменко
2 лютого, 2025 неділя
14:40
Кримінал

Служба безпеки України (СБУ) викрила російську інформаторку, яка передавала секретні дані про позиції та переміщення українських військових на Донеччині

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з повідомленням, зловмисницею виявилася 38-річна мешканка Торецька, яка на початку повномасштабної вторгнення Росії в Україну переїхала до Вінниччини, де оформила статус переселенки. Після цього вона почала співпрацювати з ФСБ.

Жінка використовувала свого племінника, який був контрактником, але самовільно залишив військову частину та перебував у Торецьку. Під час телефонних розмов вона випитувала у нього інформацію про дислокації підрозділів ЗСУ та наслідки ворожих обстрілів, після чого надсилала ці дані російському куратору через месенджер.

Після кожного сеансу зв’язку з окупантами жінка видаляла з телефону все листування в анонімному чаті. Відчувши можливість покарання, вона вирішила змінити місце проживання і переїхала до Кіровоградської області, де залягла на дно і припинила всі контакти з ФСБ.

Проте, попри спроби приховати свою діяльність, співробітники СБУ встановили місце проживання затриманої та арештували її в орендованій квартирі. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон з доказами її співпраці з російською спецслужбою.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли залишала свої прокремлівські коментарі у чатах Telegram-каналів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру військовому ЗС РФ, який організував депортацію мешканки Ізюмщини до Білгорода, де понад рік тримав її у неволі та ґвалтував.
Теги:
Новини
Україна
Росія
СБУ
ФСБ
Війна з Росією
Донеччина
Торецьк
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
+2.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 лютого
16:07
Джилонг ​​2 лютого 2025 року
На північному сході Австралії масштабна повінь, загинула одна людина
16:01
країна - мародер
Влада РФ на Курщині визнала проблему мародерства серед населення: патрулюватимуть вулиці
16:00
OPINION
Безугла проти ТЦК: підмога Соловйову
15:42
опалення, тепло
Через ранкову ворожу атаку на Криворіжжя без тепла залишилося місто Зеленодольськ
15:37
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Знущання від командирів-кавказців, нестача їжі: як армія РФ ставиться до чоловіків, набраних на ТОТ півдня України
15:35
передача ізраїльських заручників
У Катарі закликали Ізраїль та ХАМАС розпочати перемовини щодо другого етапу угоди про перемир'я
15:13
Зеленський
Яким країнам загрожує участь КНДР у війні проти України: пояснення Зеленського
15:05
Санторіні
Грецька влада рекомендувала закрити школи на острові Санторіні через посилення сейсмічної активності
15:03
Оновлено
На Полтавщині двом підозрюваним у вбивстві військового з ТЦК в Пирятині оголосили про підозру
15:01
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
Не слід переоцінювати удари по російських НПЗ, - інвестиційний банкір Фурса
14:34
Габріель Атталь
Експрем’єр Франції Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною
14:15
зима сонце
Невеликі морози та сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на початку тижня
14:09
Віцегубернатора російського Примор'я Сергія Єфремова ліквідовано на війні проти України
Віцегубернатора з російського Далекого Сходу знищено на Курщині
14:08
Статуя Христа-Спасителя, Ріо-де-Жанейро
Буде вищою, ніж статуя Ісуса в Ріо-де-Жанейро: у Польщі розпочали будівництво 55-метрового монумента Діви Марії
14:01
OPINION
Вбивство ТЦКашника у Пирятині: Путін потирає руки
13:57
У Херсоні окупанти атакували з дрона швидку, яка їхала на виклик
13:40
На НПЗ у Каліфорнії сталася пожежа: постраждали шестеро людей
13:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 лютого: скільки коштують євро та долар в обмінниках
13:22
Катування та смерті в'язнів Божковської колонії на Полтавщині: що встановило ДБР
13:09
Росіяни 1 лютого вбили у Полтаві цілу родину: мати, 9-річну доньку і батька
13:05
Атака РФ по багатоповерхівці в Сумах 30 січня: у лікарні помер поранений 18-річний юнак
13:00
Інфографіка
Raybird-3
Не боїться ні РЕБ, ні суворої погоди: що відомо про український дрон Raybird-3, що здатен залетіти за Уральські гори
12:52
Росіяни обстріляли село Шевченко на Донеччині: троє людей поранені
12:51
Зрубали столітні дуби в Чорнобильському заповіднику на майже 60 млн грн: на Київщині судитимуть злочинну групу
12:44
Марк Рютте
"Росія може щось спробувати, як в Україні": Рютте закликав НАТО готуватися до війни та збільшувати оборонні витрати
12:25
ЗСУ
За січень Сили оборони на Покровському напрямку знешкодили понад 15 тис. російських окупантів, - Сирський
12:05
OPINION
Келлог хоче виборів
12:02
OPINION
Кулуарщина — не вихід. Перемовини мають бути прозорими
12:02
Ексклюзив
Зеленський, Трамп
Трамп, ймовірно ще гнівається на Зеленського, але все ж почав його поважати, - Брайза
11:52
Кабмін дозволив бронювати 100% медпрацівників і прокурорів САП
11:52
РФ формує штурмові групи з поранених солдатів, - британська розвідка
11:49
Валерій Залужний
Залужний пропонував наступати на Білгород ще у 2022 році, але його не підтримали, - ексрадник Назаров
11:10
СБУ затримала одесита, який шпигував за кораблями ЗСУ біля морського порту
11:04
Ілон Маск
NYT: Ілон Маск і його команда з ефективності уряду отримали доступ до платіжної системи Мінфіну США, у якій особисті дані мільйонів американців
11:00
Огляд
Королі, вбивчі письменники та рослини-прибульці – 5 книг про владу
10:45
Оновлено
Знищена Росією п'ятиповерхівка у Полтаві (1 лютого 2025 року)
Атака РФ 1 лютого: у Полтаві кількість загиблих зросла до 14, серед них - двоє дітей
10:30
Одеса. Ракетна атака 31 січня 2025 року
Ракети, КАБи та дрони: за тиждень росіяни випустили по Україні понад 1400 повітряних цілей
10:29
Ексклюзив
Дональд Трамп і Володимир Путін
Путіну ніколи не вдасться змусити Трампа поступитися найважливішими інтересами України, - Брайза
10:27
Ексклюзив
мобілізація в Україні
"Силовий метод не працює": генерал Маломуж пояснив, як провести реформування мобілізаційних процесів
10:00
OPINION
Келлог і вимога виборів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV