У Москві палає ангар з газовими балонами, чутно вибухи
На північному сході Москви сталася серйозна пожежа в ангарі з газовими балонами
Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.
Як зазначається, загоряння сталося в ангарі на 7-му проїзді Мар'їної Рощі. За попередніми даними, всередині знаходяться газові балони.
Площа пожежі становить 150 квадратів. Там чутно вибухи і видно густий чорний дим.
Повідомляється, що до місця загоряння викликали пожежний поїзд. Тим часом, дах будівлі вже нібито обвалився.
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