Путін сказав, на кого розраховує в Європі. Серед них - німецька "Альтернатива"
Російський диктатор Володимир Путін назвав "дрібнотою" нинішніх лідерів країн ЄС, які допомагають Україні. Замість них, на його думку, прийде "альтернатива" в особі тих, хто має "власну думку"
Про це він заявив пропагандисту з телеканалу "Росія 1" Павлу Зарубіну.
"Сьогодні з подивом дивишся - якісь люди. У них і освіти немає. Займаються явно не своєю справою", - сказав диктатор про керівників європейських країн.
"Біда якась. Дрібнота просто політична", - додав він.
Як вважає Путін, через нібито відсутність "власної думки" в Європі "з'являються різні альтернативи". "А потім ще щоб боротися з цими альтернативами намагаються вдаватися до заборон", - зазначив Путін.
При цьому він став перераховувати "видатних політичних діячів Європи", до яких ним було зараховано Герхарда Шрьодера, найбільш наближеного до нього в минулому з-поміж усіх федеральних канцлерів Німеччини за останні 25 років.
"Власною думкою" європейських політиків, як висловився Путін, можна вважати самостійність від США.
"Я вас запевняю: Трамп з його характером, з його наполегливістю наведе порядок досить швидко. Ось побачите, це станеться швидко, скоро. Всі вони стануть біля ноги господаря і ніжно помахуватимуть хвостиком. Усе це стане на свої місця", - підсумував Путін.
Путінські сили в Європі
Наразі найбільш проросійськими серед країн - членів ЄС є уряди Словаччини (прем'єр - Роберт Фіцо) та Угорщини (прем'єр - Віктор Орбан).
Також, як вважають політологи, є ризик повернення до влади у Чехії проросійського олігарха Андрея Бабіша, що створить ризик переривання розпочатого чинним президентом Петром Павелом масштабного постачання боєприпасів для ЗСУ.
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У ФРН набирають популярності крайньоправа "Альтернатива для Німеччини", на яку, не виключено, натякає Путін, та крайньо лівий "Союз Сари Вагенкнехт". Обидві політсили підтримують Росію та обіцяють у випадку отримання урядових портфелів припинити допомогу Україні.
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